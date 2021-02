Familienunternehmen Fornara : Abverkauf von der Palette

Die Erweiterungsfläche des Gewerbegebiets Orlener Stock füllt sich. Das Taunussteiner Familienunternehmen Fornara, das bislang noch in Wehen ansässig ist, will von April an auf einem 11.000 Quadratmeter großen Areal seinen neuen Firmensitz samt Lager errichten. Das 1949 in Taunusstein gegründete Unternehmen, das den Groß- und Einzelhandel, Fachmärkte und Gastronomiezulieferer mit Wein und Spezialitäten beliefert, will dort rund fünf Millionen Euro investieren.

Oliver Bock Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung für den Rheingau-Taunus-Kreis und für Wiesbaden. F.A.Z.



Damit verbleiben noch weitere 30.000 Quadratmeter Erweiterungsfläche, für die es laut Bürgermeister Sandro Zehner (CDU) aber konkrete Interessenten gibt. Der Magistrat hat sogar schon einen Vorschlag erarbeitet, welchen drei Bewerbern der Zuschlag erteilt werden soll. Stimmt die Politik zu, sind die Gewerbeflächen dort sämtlich vergeben. Allerdings hat Taunusstein für die Erschließung weiterer Flächen noch Optionen, beispielsweise in Neuhof. Für Zehner zahlt sich nun aus, dass die Stadt die Reservefläche in Orlen im Jahr 2019 über seine Stadtentwicklungsgesellschaft vom benachbarten Unternehmen Expotechnik zurückgekauft hat, um eine zielgerichtete Gewerbepolitik im Sinne der Stadt einzuleiten.

Dass davon Fornara profitieren wird, war vor einem Jahr zwar geplant, aber keineswegs ausgemacht. Geschäftsführer Christoph Mika hatte gerade erst die alleinige Verantwortung für das Unternehmen übernommen, das seine Familie im Jahr 2001 von den Gründern, den Gebrüdern Fornara, gekauft hatte. Familie Mika leitete eine Internationalisierung des anfänglich auf Importe aus Italien spezialisierten Geschäfts ein. Eigen- und Exklusivmarken wurden entwickelt, um mehr Wertschöpfung zu erzielen. Taunusstein gilt bis heute für das Unternehmen als attraktiver Standort, gerade wegen der logistischen Vorzüge: der Nähe zur Autobahn und zum Flughafen.

Das Geschäft konzentrierte sich bislang aber ganz auf Wiederverkäufer und Großhändler, nicht auf Endkunden. „Wir hatten Anfang 2020 Verträge mit einem bekannten Kreuzfahrtunternehmen zur Belieferung mit Wein erarbeitet“, erinnert sich Mika an die gute Geschäftsperspektive für die nahe Zukunft.

Dann kam Corona, und vieles war plötzlich Makulatur. Die von der Pandemie erzwungenen Beschränkungen führten zu einem herben Umsatzeinbruch. Mika spricht von Umsatzverlusten von bis zu 60 Prozent in der Krise, vor allem wegen der schwächelnden Gastronomie und Hotellerie, denn die Einkaufsverbünde der Gastronomie-Zulieferer bestellten nicht mehr.

Auf der Suche nach einer kreativen Lösung

Bei Fornara war Kurzarbeit die Folge. Und die Suche nach kreativen Lösungen, in einer Zeit, in der – neben Klopapier – plötzlich Mehl, Nudeln und Öl nachgefragt waren wie nie. Fornara hatte davon genug im Lager. Mika tauschte den feinen Geschäftsführer-Anzug gegen Arbeitsjacke und Kappe und öffnete mit seinen Mitarbeitern das Lager für Endkunden. Palettenweise wurden Waren zum Abverkauf vor die Lagertür gestellt. „Wir hatten Produkte, die es nicht an jeder Ecke gibt“, erklärt Mika den unerwarteten Erfolg.

Die 30.000 Euro Soforthilfe, die dem Unternehmen gewährt worden waren, zahlt er schon nach wenigen Wochen wieder zurück: „Wir haben das Geld nicht gebraucht“, sagt Mika. Stattdessen wurden seine 20 Mitarbeiter nach und nach wieder aus der Kurzarbeit zurückgeholt. Der Lagerverkauf blieb im Sommer, als sich die Lage stabilisiert hatte, offen. Und Mika suchte kurzerhand eine weitere Direktverkaufsstelle in Wiesbaden, die just am Tag vor dem Beginn des zweiten Lockdowns, am 31. Oktober, eröffnet wurde. „Wir werden das Konzept ausbauen“, sagt Mika heute.

Und er ist auch froh, die Entscheidung über den Grundstückskauf im Orlener Stock nicht bereuen oder gar revidieren zu müssen. Die Expansion schreckt auch in der Krise nicht mehr: Im Frühjahr 2022 soll der Neubau bezogen werden. Das Gelände dort ist erschlossen und baureif. Im Sommer vergangenen Jahres diente das Areal einige Monate als Taunussteiner Pop-up-Autokino. Nun kommen die Bagger.