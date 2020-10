Nach Rennen auf A66 : Polizei richtet Ermittlungsgruppe „Toro“ ein

Nach dem Unfall mit einer Toten infolge eines Autorennens auf der A66 hat die Polizei für die weiteren Ermittlungen eine eigene Arbeitsgruppe aufgestellt. Die “AG Toro“ soll „wirksam und zielgerichtet das komplexe Ermittlungsverfahren bearbeiten“, teilte die Polizei in Wiesbaden am Mittwoch mit. In der Arbeitsgruppe vertreten sind Beamte aus den Bereichen Verkehr, Ermittlungen und soziale Medien der Kriminal- und Schutzpolizei.

Unterdessen fahndet die Polizei weiterhin nach dem dritten Fahrer, dem 34 Jahre alten Hamsy Azakir, bei dem es sich laut Staatsanwaltschaft um einen Deutsch-Polen ohne festen Wohnsitz handelt. Wie berichtete, hatte er nach dem Unfall seinen Wagen, einen Lamborghini, in Hofheim abgestellt. Seitdem befindet er sich auf der Flucht.

Zu dem Unfallgeschehen selbst sind laut Polizei bereits zahlreiche Hinweise eingegangen. Das Hinweistelefon bleibt dennoch weiter geschaltet unter 06192 / 2079 - 500.

Fotos, Videoaufnahmen oder auch Screenshots können künftig auch über einen eigens eingerichteten Server hochgeladen werden, unter

https://www.polizei-hinweise.de/verkehrsunfallA66

Aufgegriffen werden soll der Fall auch in der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“. Davon erhoffen sich die Fahnder weitere Hinweise auf den Aufenthaltsort von Ramsy Azakir.

Gegen die insgesamt drei Fahrer des Rennens, bei dem eine unbeteiligte Frau ums Leben kam, wird wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen mit gemeingefährlichen Mitteln ermittelt. Sie sollen am Samstagmittag auf der Autobahn entlanggerast sein, als der Hauptbeschuldigte, Navid F. beim Überholen mit etwa Tempo 200 die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Daraufhin rammte er einen nicht am Rennen beteiligten Wagen. Dessen Insassin kam ums Leben.

Der Fahrer des Sportwagens wurde leicht verletzt in eine Klinik gebracht.. Der Iraner wurde dort noch am Abend festgenommen. Ein 26 Jahre alter Deutscher aus Nordrhein-Westfalen, der mit einem Porsche ebenfalls an dem Rennen teilgenommen haben soll, stellte sich am selben Tag der Polizei.