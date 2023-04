Aktualisiert am

Um den Spessart überregional bekannter zu machen, geht die Tourismusgesellschaft im Main-Kinzig-Kreis neue Wege. Mit einem Pilotprojekt strebt die Region die Nachhaltigkeitszertifizierung an.

Weniger bekannt: die Ruine der Burg Schwarzenfels in Sinntal Bild: Spessart Tourismus und Marketing

Es gibt sie noch, die Bäcker, die mit Liebe und Zeit ihre Backwaren herstellen und nicht mit Fertigmischungen im Akkord Brot und Brötchen an die Kunden bringen. Die Familienbäckerei Fink in Steinau im Main-Kinzig-Kreis zählt zu den Bäckereien, bei denen handwerkliches Können kombiniert mit regionalen Zutaten im Vordergrund steht.

Der besondere Clou: Die Bäckerei besitzt einen mobilen Holzofen, mit dem sie regelmäßig auf den Wochenmärkten in Hanau und Gelnhausen backfrische Brote und knusprige Brötchen herstellt und dann verkauft. Für Bernhard Mosbacher, Geschäftsführer der Spessart Tourismus und Marketing-Gesellschaft des Main-Kinzig-Kreises und der regionalen Industrie- und Handelskammer, ist die Familienbäckerei Fink ein Vorzeigemodell, das Modernität mit Tradition auf ideale Weise verbindet.

Dieses Motto verfolgt auch das neue Magazin der Tourismusgesellschaft, das auf rund 50 farbenfrohen Seiten touristische Glanzlichter im Spessart wie die Bäckerei Fink vorstellt, von „Kunst, die Grenzen überwindet“, über „Meditation zwischen Weide und Wald“ bis hin zu „Entschleunigung mit Ziegen“. Neues und Modernes auf der Grundlage altbewährter Traditionen herauszustellen, das ist der grundlegende Ansatz, den die Gesellschaft seit ihrer Gründung vor sieben Jahren verfolgt.

Noch Luft nach oben

Der Spessart und der Main-Kinzig-Kreis entwickeln sich so Jahr für Jahr stärker zu einem Touristenmagneten, wie unter anderem die wachsenden Zugriffszahlen auf die gut vernetzten Internetseiten der Gesellschaft zeigen. Auch die Besucherzahlen gehen nach der Corona-Pause wieder nach oben, wobei der Spessart und seine Ferienangebote während der Corona-Zeit sogar teilweise an Beliebtheit gewonnen haben, da die Tagestouristen die weitläufigen Wanderwege an der frischen Luft schätzen.

Was den Bekanntheitsgrad des Spessarts angeht, gibt es laut Mosbacher allerdings noch Luft nach oben. Mit Gegenden wie dem Schwarzwald, dem Bayerischen Wald oder der Nord- und der Ostsee könne der Spessart noch nicht mithalten, aber in Hessen sei man schon recht gut aufgestellt, stellt Mosbacher fest.

Umfragen in Deutschland zufolge, die der Tourismusmanager bei der Jahrespressekonferenz der Gesellschaft vorstellte, wird der Spessart am häufigsten mit dem Begriff Wald assoziiert, gefolgt von Begriffen wie Landschaft, Berge und Erholung. Unvergessen bei den Befragten sind der Film und die Geschichten um das Schloss Mespelbrunn auf der bayerischen Seite des Spessarts. So werden das Wirtshaus im Spessart, das Schloss, die Räuber und die Schauspielerin Liselotte Pulver noch immer häufig genannt.

Dabei kommen der einzigartige Naturraum des Spessarts, die Attraktivität seiner Kommunen und das vielfältige touristische Angebot zu kurz. Die Bekanntheit und Beliebtheit zu stärken, ist daher ein maßgebliches Ziel der Tourismusgesellschaft. Doch Besucherzahlen und gute Umfrageergebnisse sind nicht alles. Wichtig ist es Mosbacher und seinem Team ebenso, die Attraktivität des Tourismus mit dem Schutz von Natur und Umwelt zu vereinen.

So hat man sich auf den Weg gemacht, nach einem mehrjährigen Entwicklungsprozess die Voraussetzungen zu schaffen, als „Nachhaltiges Reiseziel“ qualifiziert zu werden. „Geht alles gut, dann wird der hessische Spessart nach einer eingehenden Prüfung eines Expertengremiums das begehrte Zertifikat als eine der ersten Regionen Hessens erhalten“, sagt die stellvertretende Geschäftsführerin und Nachhaltigkeitsmanagerin Franziska Weber.

Spessart soll als nachhaltiges Reiseziel zertifiziert werden

Um dorthin zu gelangen, waren nach ihren Worten umfangreiche Datenerhebungen erforderlich, um den aktuellen Stand der Nachhaltigkeitsleistungen nachzuweisen. Außerdem musste ein Verbesserungsprogramm erarbeitet werden. Am aufwendigsten sei die Suche nach den geforderten touristischen Partnerbetrieben – Gastronomen ebenso wie Hoteliers, Wirtschaftsbetriebe und Einzelhändler – gewesen. Jetzt sei das Netzwerk ausreichend groß.

Verknüpft ist die Zertifizierung mit dem Forschungsprojekt „Nachhaltiges Tourismuskonzept für Hanau und den westlichen Teil des Main-Kinzig-Kreises im Kontext des Regionalparks RheinMain“. Es läuft seit dem Frühjahr 2020 und hat nun die zweite Projektphase erreicht, die bis zum Jahr 2025 terminiert ist.

Ziel des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Forschungsprojektes ist der Tourismusdezernentin Susanne Simmler (SPD) zufolge die Entwicklung nachhaltiger Ansätze für die Naherholung und den Tagestourismus in der Kinzigaue Hanau und im hessischen Kinzigauental. Projektpartner sind neben der Tourismusgesellschaft das Umweltzentrum Hanau für die Stadt Hanau sowie der Regionalpark Rhein-Main. Drei Universitäten begleiten das Projekt.

Fachkräfte für die heimische Industrie interessieren

Aktuell geht es darum, die in der ersten Phase erarbeiteten Ansätze zu konkretisieren und innerhalb der Region weiter abzustimmen. Dazu zählt Simmler unter anderem die Entwicklung zukunftsfähiger Mobilitätsangebote, die Lösung von Nutzungskonflikten zwischen Erholung und Naturschutz, die Erarbeitung von Umweltbildungsangeboten sowie die Förderung des Bewusstseins für die Zusammenhänge zwischen Mensch und Natur. Ziel ist die Entwicklung eines Modells, das auf andere Regionen in Deutschland übertragen werden kann.

Eine weitere Aufgabe sieht die Tourismusgesellschaft darin, im Sinne ihres Mitgesellschafters IHK, Fachkräfte für die heimische Industrie zu interessieren. Wie im vergangenen Jahr sollen laut IHK-Hauptgeschäftsführer Gunther Quidde wieder sechs Absolventen von Fachhochschulen und Universitäten zu einem Praktikum in heimischen Betrieben eingeladen werden, Unterkunft und touristisches Freizeitprogramm sind inklusive.

Darüber hinaus wurde gemeinsam mit der Tourismusgesellschaft ein Fachkräfte-Marketingpaket für Unternehmen erarbeitet mit Vorschlägen, wie junge Menschen für eine Arbeitsstelle im Main-Kinzig-Kreis interessiert werden können.