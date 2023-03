Aktualisiert am

Lilafarben mit Nummer: So sehen Parkausweise im Hessischen Landtag aus. Bild: Marcus Kaufhold

„Wir bestätigen ein Verfahren wegen Urkundenfälschung gegen einen Landtagsabgeordneten.“ So lautet die Auskunft der Staatsanwaltschaft Wiesbaden. Der Name des Beschuldigten wird grundsätzlich nicht genannt, solange dieser nicht erklärt hat, persönlich unterrichtet worden zu sein. Darum gibt sich der Sprecher der Justiz wortkarg. Nur so viel: „Die Ermittlungen dauern an.“ Sie richten sich nach Informationen der F.A.Z. gegen Marius Weiß, den stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-Fraktion im Hessischen Landtag. Ihm wird vorgeworfen, seinen Parkausweis für die Stellflächen im Parlament gefälscht zu haben.

Ewald Hetrodt Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung in Wiesbaden. Folgen Ich folge

Die unentgeltliche Plakette hinter der Windschutzscheibe seines Wagens berechtigt Weiß jederzeit zur Einfahrt in den Gebäudekomplex des Landtags. Das gilt für die Parlamentarier auch in den Sitzungswochen, in denen sie zu den großen Debatten im Plenum zusammenkommen. Dann herrscht im einstigen Schloss der Nassauer besonders viel Betrieb.