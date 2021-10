Sozialmediziner Trabert : „In unserer Gesellschaft läuft vieles falsch“

Gerhard Trabert ist nicht in den Bundestag eingezogen, hat aber eines der auffälligsten Erststimmenergebnisse bundesweit erzielt. Als parteiloser Kandidat der Linken holte der durch sein Engagement für Obdachlose und sozial Benachteiligte im Verein Armut und Gesundheit in Deutschland, aber auch für seinen Einsatz für Geflüchtete im Mitelmeer und in den Lagern wie dem Camp Moria auf Lesbos bekannte Arzt und Professor der Hochschule RheinMain im Wahlkreis Mainz mit 12,4 Prozent dreimal so viele Stimmen wie die Linke bei den Zweitstimmen. Am Freitag erhielt er unabhängig von dieser Kandidatur den Mainzer Medienpreis für nachhaltiges mediales Wirken.

Herr Trabert, hier im Raum wie in allen Räumen Ihres Vereins „Armut und Gesundheit in Deutschland“ hängt kein Wahlplakat. Alle schon abgehängt?