Die Tochter von „Dusty“ Rhodes nahm sich im Alter von 13 Jahren das Leben. Er sagt, niemand soll sich so fühlen müssen wie er – und organisiert deshalb ein Softballturnier in Darmstadt.

An diesem Wochenende wird Joel Rhodes, den alle „Dusty“ nennen, fünf Minuten lang sprechen, und sie werden ihm alles abverlangen. Er wird auf einem Sportplatz stehen und sich bedanken, dass so viele gekommen sind. Und dann von seiner 13 Jahre alten Tochter Ciarra Joi Rhodes reden, über das, was an jenem Tag im Dezember 2013 passierte. Es war ein Dienstag, und Dusty wollte gerade los zur Arbeit. Dann hörte er seine Frau schreien.

Dustys Frau hatte Ciarra in ihrem Kleiderschrank gefunden, erhängt mit einem Schal. Am Abend vorher war Dusty in Ciarras Zimmer über eine Kiste mit Schals gestolpert, hatte sich gewundert, warum sie mitten im Zimmer stand. „Ich habe die Szene tausendmal im Kopf wiederholt“, sagt er auf Englisch. „Dass ich sie hätte fragen sollen, warum die da stand.“ Es gab keinen Abschiedsbrief, nichts. „Schuld und Versagen, das dominiert mich am meisten, immer noch. Aber ich empfinde keine Scham. Das ist ein Unterschied.“ Über den Schmerz zu sprechen beherrscht sein Leben, weil er sich dazu zwingt.

Dusty lebt noch immer in dem Haus, in dem seine Tochter keinen Ausweg außer den Tod sah, in einer ruhigen Straße in Groß-Gerau. Er ist Amerikaner, kommt aus Cleveland, Ohio, ein kräftiger Mann Mitte fünfzig mit tätowierten Armen und Gel im Haar. „Am schlimmsten ist, wenn die Leute sagen, wie stark ich doch sei“, sagt er. „Ich hatte keine Wahl.“

Es begann mit Kopfschmerzen

Dusty hat lange in der amerikanischen Armee gedient, war auch im Irak stationiert, weiß, wie es sich anfühlt, wenn Menschen sterben, die eben noch da waren, kerngesund. Aber nichts ist vergleichbar mit dem, was in Stille in seinem eigenen Haus geschah. „Ich werde nie verstehen, warum“, sagt er. „Deshalb habe ich aufgehört, mir diese Frage zu stellen.“

Dustys Augen werden rot, wenn er Ciarras Namen ausspricht, aber er hört nicht auf zu sprechen. Schweigen, das weiß er, kann tödlich sein. An der Wand im Wohnzimmer hängt ein Emblem aus Holz mit Ciarras Initialen „CJR – In loving memory“ steht drauf, darunter ein Foto von ihr. Auch die Kunst auf seinen Armen erinnert an seine Tochter – und seine Frau, die drei Jahre nach dem Tod des Kindes starb.

Es habe mit Kopfschmerzen begonnen, sagt Dusty, dann habe sich ihr Zustand über Monate im Krankenhaus verschlechtert. Einen biologischen Grund, warum sie starb, konnten die Ärzte nie ausmachen. Dusty glaubt, sie habe das Leben ohne ihre Tochter einfach nicht aushalten können.

Am Wochenende also wird er wieder reden müssen, in Darmstadt. Ein Softballturnier soll dort drei Tage lang an Ciarra erinnern. Die Idee kam von Freunden, es findet seit 2014 jährlich statt. Und Dusty muss zumindest für einen Moment Anspannung in die eigentlich lockere Atmosphäre bringen. „Ich würde buchstäblich lieber einen Marathon laufen. Ich liebe-hasse dieses Wochenende“, sagt er. Er wolle die Aufmerksamkeit für seine Person nicht, aber Suizid und seine Prävention müssten genau diese Aufmerksamkeit bekommen.