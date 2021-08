Ertrunken im Badesee : Der lautlose Tod

Jedes Jahr ertrinken Menschen in Seen und auch im Rhein. Nicht selten ist Leichtsinn für den grausamen Tod verantwortlich. Oft werden geltende Badeverbote ignoriert, wer Besucher darauf anspricht, wird häufig angepöbelt.

Das passiert meist lautlos“, sagt der stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) Bergstraße, Thomas Rech. Er weiß, wovon er spricht, denn er war in den vergangenen Jahren bei mehreren Einsätzen an Gewässern dabei. Immer wieder müssen die DLRG-Taucher ins Wasser, um Leichen zu bergen. Zum Beispiel im August 2020, als ein 17 Jahre alter Junge in einem Baggersee in Groß-Rohrheim ertrunken ist. Im Badesee Bensheim gab es 2019 drei Todesopfer, im April 2020 starb eine 41 Jahre alte Frau bei dem Versuch, den großen See zu durchschwimmen.

An diesem sonnigen Morgen steht Rech bei 23 Grad Lufttemperatur wieder am Ufer des Bensheimer Sees und schaut fassungslos zwei älteren Damen hinterher, die mit Schwimmhilfen, sogenannten Schwimmnudeln, ins Wasser gestiegen sind. Gerade ignorieren sie die Absperrung, die den offiziellen und den inoffiziellen Teil des Badesees trennt. Eine halbe Stunde später sind die beiden Damen immer noch im Wasser und nur noch als winzige Punkte am anderen Ende des Sees auszumachen. Schwänden ihnen jetzt die Kräfte, würde die Badeaufsicht das vermutlich nicht einmal merken, denn sie schaut vor allem zu den vielen Personen, die sich im offiziellen Teil des Sees tummeln.