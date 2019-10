Wilke-Lebensmittelskandal : Ein Flickenteppich der Zuständigkeiten

Die 120 Seiten lesen sich wie eine dunkle Prophezeiung, nicht wie eine nüchterne Empfehlung. Schon 2012, ein Jahr, nachdem in Deutschland die Suche nach dem Ehec-Erreger Verbraucher über Wochen verunsicherte, hat der Bundesrechnungshof ein Empfehlungsschreiben zur „Stärkung des gesundheitlichen Verbraucherschutzes“ herausgegeben. Darin wurden die Schwachstellen des Systems schonungslos herausgearbeitet. Wie genau die damals niedergeschriebene Mängelliste auch heute noch die Realität widerspiegelt, wird durch den jüngsten Lebensmittelskandal um das nordhessische Unternehmen Wilke deutlich.

Weil wiederholt Listerien in Wilke-Wurst nachgewiesen wurden, hat der für die Lebensmittelkontrolle zuständige Landkreis Waldeck-Frankenberg das Unternehmen Anfang Oktober geschlossen. Anfangs hieß es von den Behörden, zwei Menschen aus Hessen seien nach Verzehr von Wilke-Produkten gestorben. Mittlerweile wurde diese Information korrigiert: Es gibt drei Todesopfer, jedoch stammt keiner der Verstorbenen aus Hessen.

Das Gutachten des Bundesrechnungshofs ist nicht das erste seiner Art. Ein ähnliches wurde schon im Jahr 2001, kurz nach dem BSE-Skandal, verfasst. Auch knapp 20 Jahre danach gilt ein zentraler Grundsatz: Der Staat hat die Pflicht, das Grundrecht jedes einzelnen Bürgers auf körperliche Unversehrtheit zu schützen. Der gesundheitliche Verbraucherschutz sei ein „zentrales Element der Fürsorgepflicht“. Umso verwunderlicher, dass dieses Anliegen so kompliziert geregelt bleibt. Mehr als 400 unterschiedliche Kontrollbehörden sind laut Auskunft des Bundesrechnungshofs für die Lebensmittelsicherheit in den Kommunen zuständig. In den 16 verschiedenen Bundesländern gelten 16 unterschiedliche Verfahren.

Lebensmittelüberwachung ist und bleibt Ländersache

In dem Empfehlungsschreiben wurden deshalb schon vor sieben Jahren konkrete Verbesserungsvorschläge gemacht, um die Lebensmittelkontrolle bundesweit zu vereinheitlichen und im Krisenfall besser reagieren zu können. Die „miteinander verflochtenen Zuständigkeiten von Bund und Land“ sollten demnach aufgelöst und dem Bund allein zugeschrieben werden. Außerdem wurde die Einrichtung eines nationalen Qualitäts- und Krisenmanagements gefordert sowie die Etablierung eines Systems, das eine lückenlose Rückverfolgung von Lebensmitteln sichert. Darüber hinaus empfahlen die Gutachter, dass die Unternehmen, die zur Eigenkontrolle verpflichtet sind, nach genau festgelegten Standards arbeiten – und auch nach solchen überprüft werden sollen. „Die finanzielle und personelle Ausstattung der amtlichen Lebensmittelüberwachung ist vielfach unzureichend“, lautete das damalige Fazit. Und heute? Passiert ist seither wenig. In erster Linie gilt weiterhin: Lebensmittelüberwachung ist und bleibt Ländersache.

Aber spätestens dann, wenn verseuchte Ware in den Handel kommt, weichen Ländergrenzen auf. Bundesweit geltende Regeln, wie in Krisenfällen agiert werden soll, gibt es noch immer nicht. Lediglich einen Leitfaden, erstellt durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Es scheitert an Grundsätzlichem. Etwa an einer Definition des Begriffs „Krise“. Wann aus einer „kleinen Auffälligkeit“ eine ernste Situation wird, ist auf der bundesgesetzlichen Ebene nicht geregelt. Dafür hat die EU-Kommission versucht, den Begriff zu fassen und festzulegen, wann Krisenmanagement greifen sollte. Drei feste Kriterien hat die Kommission herausgearbeitet. Es muss ein tatsächliches oder ein in der Öffentlichkeit wahrgenommenes Risiko für die menschliche Gesundheit vorliegen. Dieses muss sich auf einen erheblichen Teil der Lebensmittelkette erstrecken und es muss mit Auswirkungen auf Drittländer zu rechnen sein.

Alle drei Punkte treffen im Fall der Firma Wilke zu – das Krisenmanagement des Landes steht trotzdem in der Kritik. Denn noch immer ist für den Verbraucher nicht ersichtlich, ob er Wilke-Wurst verzehrt hat. Der Handelsweg der Ware bleibt undurchsichtig. Mittlerweile wurde eine Task Force Lebensmittel einberufen. Das sei einer der Vorschläge, die, angeregt durch das Gutachten, in die Tat umgesetzt worden seien, so ein Sprecher der Bundesrechnungshofes.

Bundesrechnungshof spricht Verbraucher von Verantwortung frei

Die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch kritisiert weiterhin das hessische Verbraucherschutzministerium, das gesetzlich dazu verpflichtet ist, die kommunalen Ordnungsbehörden in Sachen Lebensmittelsicherheit zu kontrollieren. Die Aufklärungsversuche im Fall Wilke seien „zu zaghaft“, das Krisenmanagement habe versagt. Foodwatch ist gestern mit einem Eilantrag vor dem Verwaltungsgericht Kassel gescheitert, den Landkreis Waldeck-Frankenberg dazu zu verpflichten, Auskunft über sämtliche Abnehmer der vom Rückruf der Firma Wilke betroffenen Produkte zu erteilen. Die Behörden treffe keine „Informationsbeschaffungs- oder Informationsaufarbeitungspflicht“, so die Begründung des Gerichts. „Als Verbraucher ist man da doch ausgeliefert“, sagte ein Foodwatch-Sprecher auf Anfrage. „Da keine Behörde Zuständigkeiten abgeben will“, sei das Lebensmittelkontrollsystem unnötig kompliziert, so der Sprecher weiter. Der „Flickenteppich“ an Zuständigkeiten ist nach seiner Einschätzung für die globalen Warenströme nicht mehr tragbar.

Mehr zum Thema 1/

Den Konsumenten eine Mitschuld an den Lebensmittelskandalen zu geben, etwa weil Billig-Fleisch noch immer Abnehmer findet, hat der Gutachterausschuss schon 2012 ausgeschlossen. „Dem Verbraucher obliegt die sachgerechte Lagerung und Zubereitung der Lebensmittel.“ Nicht mehr und nicht weniger. Darauf pocht auch der Foodwatch-Sprecher: „Am Preis im Supermarkt kann man nicht erkennen, ob ein Betrieb gut und hygienisch korrekt arbeitet.“

Der damalige Präsident des Bundesrechnungshofs, Dieter Engels, hat ein nüchternes Fazit im Vorwort des Gutachtens gezogen: Die Bevölkerung habe das Vertrauen in das Risikomanagement beim gesundheitlichen Verbraucherschutz verloren. Dieses wiederherzustellen, ist der Politik auch sieben Jahre später nicht gelungen.