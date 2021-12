Sieg von Friedrich Merz : Zwei hessische Verlierer in der CDU

Merz, Röttgen oder Braun? : 64 Prozent der CDU-Mitglieder beteiligen sich an Vorsitzenden-Wahl

Knapp zwei Drittel der Parteimitglieder haben sich online oder per Brief an der Befragung über den nächsten CDU-Vorsitzenden beteiligt. Am Freitag soll das Ergebnis bekanntgegeben werden.