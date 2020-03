Kontrollen auf Spielplätzen : Shisha-Bars wegen Verstößen gegen Corona-Auflagen versiegelt

Viele Wiesbadener halten sich nicht an das Kontaktverbot. Auch missachten Bar-Betreiber und Händler die Auflagen in der Corona-Krise. Das legt die Zahl der Beschwerden nahe. Es gibt zudem viele Verstöße auf Spielplätzen.

In Wiesbaden fällt es den Bürgern offensichtlich besonders schwer, die Spielplätze wegen der Corona-Ansteckungsgefahr zu meiden. Bei 376 Kontrollen von Spielplätzen kam es 58 Mal zu Verstößen; es wurden mehr als 550 Erwachsene und Kinder von den gesperrten Flächen verwiesen. Auf die Spielplätze entfällt damit gut ein Viertel aller Verstöße. Insgesamt hat die Stadtpolizei in den vergangenen Tagen 1656 Mal die Einhaltung der verschärften Ausgangsregeln kontrolliert und Beratungsgespräche geführt. Dabei wurden 208 Verstöße festgestellt. Dennoch fällt die Gesamtbilanz der Stadtpolizei nach rund einer Woche „vorsichtig positiv“ aus. Denn nur bei etwa zwölf Prozent der Kontrollen seien Verstöße festgestellt werden.

Auch zwei Shisha-Bars und ein Kiosk hielten sich nicht an die Auflagen. In einer Shisha-Bar wurden bei einer gemeinsamen Kontrolle mit der Landespolizei 16 Personen angetroffen. In einer zweiten Shisha-Bar hielten sich fünf Personen auf. Beide Bars wurden versiegelt, um weitere Verstöße zu verhindern. Der Kioskbetreiber wurde zunächst verwarnt. Als jedoch bei einer Nachkontrolle am gleichen Abend wieder mehrere Personen im und um den Kiosk herum standen und Alkohol tranken, untersagte die Stadtpolizei den Betrieb und versiegelte auch den Kiosk.

100 Anrufe mit Beschwerden

Wegen des schönen Wetters am Samstag hatte der Verwaltungsstab der Stadt Fahrradstreifen zu den typischen Ausflugszielen am Rheinufer und in den Grünanlagen geschickt. Laut Ordnungsamt gingen am Wochenende weit mehr als 100 Anrufe mit Beschwerden über die Nichteinhaltung des Kontaktverbotes oder die Öffnung von Läden ein. Allein am Samstag verzeichnete die Stadtpolizei 227 Einsätze zur Kontrolle der Auflagen, unter anderen an Spielplätzen.

In den drei Akutkrankenhäusern der Landeshauptstadt Wiesbaden, den Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken, der Asklepios Paulinen Klinik und dem St. Josefs-Hospital, stehen zurzeit 49 Beatmungsbetten zur Verfügung. Ihre Zahl kann laut Stadt auf 116 Beatmungsbetten erweitert werden. Hinzu kommen noch zehn Beatmungsplätze in der DKD Helios Klinik. „Diese Zahlen und die Erfahrungen der vergangenen Tage zeigen, dass die Kliniken in der Landeshauptstadt gut aufgestellt sind“, sagt Gesundheitsdezernent Oliver Franz (CDU).

Das Infotelefon der Stadt verzeichnete einen deutlichen Rückgang der Anrufe. Derzeit gingen täglich noch 250 Anrufe ein, während es zu Beginn der Krise bis zu 600 Anrufer waren.