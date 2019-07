Die Personen

Ob es um Aufklärung geht oder um Hilfesuche im Falle erlittener sexueller Gewalt, Maria Etzler und Florian Schmidt beraten Eltern und Kinder, auch Lehrer und Erzieher. Sie arbeiten in Offenbach in der von Pro Familia getragenen Beratungsstelle Haltepunkt. Etzler, Jahrgang 1990, stammt aus Vaihingen an der Enz, sie hat Erziehungswissenschaften studiert und ist seit 2016 in der Beratungsstelle. Schmidt, 1979 geboren, hat Soziologie mit Nebenfächern Sozialpsychologie, Psychoanalyse und Pädagogik studiert, er ist seit 2005 bei Pro Familia. Die Offenbacher Beratungsstelle, Domstraße 43, ist telefonisch unter 069/85096800 zu erreichen, Informationen im Internet unter www.haltepunkt.org.