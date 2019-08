Risse in mehreren Häusern : Unter Offenbach trocknet der Meeresgrund aus

Zu trocken: Dem Offenbacher Untergrund fehlt Wasser. Wie hier in der Krafftstraße und der nahen Karlstraße führt das zu Schäden an Häusern. Bild: Rainer Wohlfahrt

Den Blumenstrauß der Stadt Offenbach zur diamantenen Hochzeit hat Karin Zwick abgelehnt. Sie sei kurz davor gewesen „auszurasten“, als die Anfrage kam, erinnert sich die resolute Frau in den Achtzigern. Der Grund für ihren veritablen Zorn: Setzrisse in etlichen Häusern im Offenbacher Mathildenviertel, auch in dem Mietshaus an der Karlstraße, das ihrer Familie gehörte. Sie selbst habe sich viele Jahrzehnte persönlich um alles rund um den 1906 errichteten Jugendstilbau gekümmert. „Das Haus war mein Lebensinhalt, es war immer gut in Schuss, und ich habe mich auch immer den Mietern verpflichtet gefühlt“, sagt sie. Dann aber begann der Ärger mit den Setzrissen, die es vorher in dem Haus nie gegeben habe. Für andere Hausbesitzer ist der bis heute nicht ausgestanden, für Karin Zwick in gewisser Weise schon, sie hat das Haus verkauft – schweren Herzens, wie sie sagt. „Den neuen Besitzer haben wir über alles informiert. Er ist noch jung. Wir sind zu alt, haben den Ärger nicht mehr ertragen“, sagt Zwick.

Jochen Remmert Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung, zuständig für Flughafen und Offenbach. F.A.Z.

Dabei hatte die Offenbacherin beim ersten Riss noch selbst die Initiative ergriffen und für mehrere 10.000 Euro sanieren lassen. Doch die Ursachen des Problems waren damit offenbar nicht beseitigt, es traten weitere Risse auf. Der Stadt halten Karin Zwick und andere Hausbesitzer im Mathildenviertel vor, durch eine falsche Baumbepflanzung der Austrocknung des Bodens Vorschub geleistet zu haben. Dabei gibt Zwick sofort zu, dass die Bäume nicht die einzige Ursache seien. Mit ihnen aber, von denen jeder nach Auskunft von Fachleuten am Tag um die 100 Liter Wasser aus dem Boden ziehe, hätten sich die Schwierigkeiten des sogenannten Rupeltons verschärft.

Der hat sich dort vor rund 30 Millionen Jahren abgelagert, als Offenbach am oder besser im Meer lag, wie der örtliche Naturkundeverein wissen lässt. Zwar zieht sich dieser Boden offenbar aufgrund anhaltender Trockenheit auch ohne durstige Bäume immer weiter zusammen. Aber nach Ansicht der Hauseigentümer sind die von der Stadt gepflanzten Bäume für die Zuspitzung der Lage die Ursache.

Unvernünftig und verantwortungslos?

Das allerdings sieht Paul-Gerhard Weiß (FDP), Dezernent für Planen, Bauen und Umwelt, anders. Er widerspricht auch dem Vorwurf, die Stadt lasse Hauseigentümer mit den Setzrissen allein und verweigere sich pragmatischen Lösungen: „Das Gegenteil ist richtig. Die zuständigen Behörden sind seit November 2018 mit der Frage beschäftigt, wie fachlich fundiert auf diese in der ganzen Stadt vorkommenden Probleme reagiert werden kann“, sagt Weiß. Und er fügt hinzu, dass man durchaus auch Bäume fällen würde, wenn Fachleute zweifelsfrei feststellten, dass damit das Problem beseitigt werden könne.

Mehr zum Thema 1/

In der Karlstraße und ebenso in der Krafftstraße habe man es mit einer sehr komplexen Lage zu tun, weil unterschiedliche Ursachen für die Setzrisse in Betracht kämen. Den Betroffenen sei daher nur zu helfen, wenn zunächst einmal die Ursachen zweifelsfrei geklärt würden, führt Weiß weiter aus und stellt fest: „Die Aussage, es stehe fest, dass die Straßenbäume für die Austrocknung des Bodens und dadurch hervorgerufene Setzrisse verantwortlich seien, ist falsch.“ Das habe auch das Oberlandesgericht Frankfurt in einem Urteil gerade erst festgestellt. „Einfach so große Bäume auf Verdacht zu fällen wäre in Zeiten des Klimawandels und der Bedeutung von Grün für das Stadtklima nicht nur unvernünftig, sondern auch völlig verantwortungslos“, sagt Weiß.

Trotzdem lasse die Stadt die Hauseigentümer nicht im Stich, sondern nehme Geld in die Hand, um die Ursachen zu ermitteln. Der Magistrat habe beschlossen, eine Fachfirma zu beauftragen, die in der Krafftstraße die geologische Beschaffenheit untersuchen und rund um die Häuser ein Ursachenprofil erstellen werde. Drei direkt betroffene Eigentümer hätten allerdings auf Nachfrage keine Zustimmung zur Untersuchung gegeben, weshalb nun drei andere Hauseigentümer gefunden werden müssten.

Informationen zu Setzrissen bietet die Stadt unter www.offenbach.de, dann Leben in OF wählen und dort den Unterpunkt Umwelt & Klima.