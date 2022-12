Rheingauer Sekt-Spezialität : Prickelnder Spätburgunder

Roter Sekt ist eine Seltenheit. Die Deutschen sind zwar die Weltmeister des perlenden Vergnügens – kein anderes Volk trinkt im Jahresverlauf so viel Prickelndes –, aber rot ist der schäumende Genuss dabei nur sehr selten. Viele verbinden die rote Farbe im Sektglas in erster Linie mit den berüchtigten süßen Krimsekten, die einst aus dem Osten zu uns kamen und die es inzwischen gottlob auch in trockenen Varianten gibt. Alles in allem ist roter Sekt aber eine winzige Nische im riesigen Schaumweinmarkt.

Im Rheingau mit seiner großen Sekttradition ist das natürlich nicht anders. Allerdings sind rote Prickelweine dort schon immer ein kleiner, aber fester Bestandteil der Produktion. Spätburgunder aus Assmannshausen wird von einigen Winzern seit Ewigkeiten schon nicht nur zu klassischem Rotwein gekeltert, sondern anschließend auch versektet.

Das Sekthaus Schloss Vaux in Eltville widmet sich dieser Spezialität mit besonderem Ehrgeiz: Ihr Assmannshäuser Pinot Noir Brut hat seit vielen Jahren eine kleine, aber treue Fangemeinde. Nur ein paar Tausend Flaschen werden von diesem rubinroten Tropfen Jahr für Jahr degorgiert und auf den Markt gebracht, derzeit ist der 2016er für 30 Euro im Verkauf (www.schloss-vaux.de).

Das rote Schwergewicht

Im Gegensatz zu seinen weißen Geschwistern verfügt dieser Sekt wegen der rotweintypischen Maischegärung über deutliche Tannine, die sind allerdings elegant eingebunden und nehmen ihm nichts von seiner frischen Spritzigkeit. Schon in der Nase verströmt er intensive Kirsch- und Mandelaromen, im Mund kommen feine Brombeernoten und viel erdige Würze hinzu, am Ende auch ein Hauch von Zartbitterschokolade. Dieses rote Schwergewicht passt perfekt zum Essen, am besten zu Wildfleisch, Gans und Ente, aber auch zu fleischigen Pasteten und schokoladigen Desserts.

Dass dieser Sekt wie ein Rotwein durchaus auch noch ein paar Jahre im Keller verbringen und in der Flasche weiterreifen kann, hat kürzlich eine von Vaux-Geschäftsführer Christoph Graf initiierte Schatzkammerprobe mit bis zu 40 Jahre alten Tropfen unter Beweis gestellt: Mit den Jahren verliert der Sekt zwar nach und nach seine feine Perlage, er gewinnt dafür aber an reifer Harmonie und Komplexität – ganz wie ein großer roter Stillwein.