Brustkrebsvorsorge : In besten Händen

Mit ihrem ausgeprägten Tastsinn hilft eine Sehbehinderte bei der Brustkrebsvorsorge. Sara Najafi bietet diese Ergänzung zu Ultraschall und Mammographie in drei Praxen im Rhein-Main-Gebiet an.

Sara Najafi kennt sich mit Busen aus. Klein und weich oder prall bis Cup D: Die Dreiunddreißigjährige untersucht beruflich Brüste. Mit ihren feinfühligen Händen ertastet die blinde Frau Knoten. Sie entdeckt dabei auch kleinste Tumore, „sogar solche, die nur einen halben Zentimeter groß sind“, sagt sie mit etwas Stolz in der Stimme. Najafi ist Medizinisch-Taktile Untersucherin (MTU), ausgebildet von der Organisation „Discovering Hands“, die speziell blinde und stark sehbehinderte Frauen für die Brustkrebsvorsorge schult.

Monika Ganster Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Najafi wollte schon immer in einem medizinischen Beruf arbeiten, dachte aber lange, ihr Handicap mache das unmöglich. Die Ausbildung zur MTU hat ihr dagegen eine Tür geöffnet: Ihr überragender Tastsinn ist ihr einzigartiges Talent, das sie Sehenden voraus hat. In der gynäkologischen Gemeinschaftspraxis von Yasmina Selmi und Marei Schütt bietet Najafi in Frankfurt die Brustkrebsvorsorge an.