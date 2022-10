Aktualisiert am

Aus dem Chefsessel an den Kabinettstisch

Neuer Innenminister Ebling : Aus dem Chefsessel an den Kabinettstisch

Nach zehn Jahren als Stadtoberhaupt ist Michael Ebling (SPD) über Nacht an die Spitze des Innenministeriums gewechselt. Im Mainzer Rathaus ist man indes auf der Suche nach einem neuen Oberbürgermeister.

Fünf Minuten hat sich Michael Ebling (SPD) am Ende doch noch genommen, um den Mainzern mithilfe des sozialen Netzwerks Instagram „Auf Wiedersehen“ zu sagen – und: „Es war mir eine Ehre.“ Darüber hi­naus blieb dem am Donnerstagabend vereidigten neuen rheinland-pfälzischen In­nenminister, der bis dahin Oberbürgermeister der „wunderbaren Landeshauptstadt“ gewesen ist, nicht eben viel Zeit, um die Geschäfte im Stadthaus zu übergeben. Übergangsweise, vermutlich bis zu Neuwahlen im Januar, wird nun abermals Bürgermeister Günter Beck (Die Grünen) den Stadtvorstand führen. So wie er es vor zehn Jahren schon einmal tat, ehe die Amtskette im April 2012 dann vom zu­rückgetretenen Jens Beutel an den seinerzeit frisch gewählten Michael Ebling (beide SPD) überging.

Markus Schug Korrespondent Rhein-Main-Süd. Folgen Ich folge

Dass es in Mainz, von Becks beiden In­termezzi einmal abgesehen, seit mehr als 70 Jahren ausschließlich sozialdemokra­tische Rathauschefs gab, ist eine Tradition, die womöglich bald zu Ende geht. Denn nachdem Ministerpräsidentin Malu Dreyer ihren langjährigen Weggefährten Eb­ling ins Innenministerium gelotst hat, um ebendort den zunehmend glücklos agierenden Roger Lewentz (alle SPD) zu be­erben, ist in der Stadt kein „Roter“ in Sicht, der den Chefsessel im Rathaus für sich be­anspruchen könnte.

Mainzer Parteien vor schwieriger Aufgabe

Doch nicht nur die SPD, sondern alle Mainzer Parteien stehen seit Donnerstag vor der schwierigen Aufgabe, innerhalb weniger Wochen einen passenden Eb­ling-Nachfolger oder eine Nachfolgerin aus dem Hut zu ziehen. Laut Gemeindeordnung ist die Stelle eines hauptamtlichen Bürgermeisters längsten drei Monate nach dessen Ausscheiden wieder zu besetzen. Über den genauen Wahltermin, vermutlich zu Jahresbeginn, entscheidet die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion nach Absprache mit der Stadt.

Dass es kein Selbstläufer ist, das Rathaus schlimmstenfalls gegen den Bundestrend für die SPD zu verteidigen, hat der damals stadtbekannte Amtsinhaber bei seiner Wiederwahl 2019 selbst erlebt. Nur mit Mühe konnte er sich in der Stichwahl mit 55,2 Prozent der Stimmen gegen den für die CDU angetretenen, offiziell jedoch parteilosen Nino Haase durchsetzen. So gesehen ist, weil sich auch die Mitbewerber nach dem unerwarteten Ab­gang des bisherigen Stadtoberhaupts erst einmal sortieren müssen, bei der nächsten Oberbürgermeisterwahl wohl vieles vorstellbar und möglich. Sogar der Ge­danke, dass der unterlegene Haase – un­ter wessen Flagge auch immer – abermals antritt, erscheint dabei nicht völlig un­realistisch.

Mehr zum Thema 1/

Dem 55 Jahre alten Ju­risten Ebling, der sich offenbar schon jetzt als potentieller Dreyer-Nachfolger in Stellung bringt, wird man vermutlich bedeutet haben, dass es ungleich schwieriger wäre, direkt aus dem Mainzer Rathaus an die Spitze einer SPD-geführten Landesregierung zu springen, als sich vom nahen Innenministerium aus auf den Weg dorthin zu machen. Vorausgesetzt, dass die Sozialdemokraten auch nach der nächsten Landtagswahl, also vermutlich 2026, das Spitzenamt wieder für sich beanspruchen dürften.

Kluge Köpfe auf solidem Fundament

Er bleibe seiner Geburts- und Heimatstadt weiterhin verbunden, versicherte der mit Partner und Hund im Stadtteil Mombach lebende Ebling in seiner kurzen Abschiedsbotschaft. Und er sehe die Stadt, die bei seinem Amtsantritt hoch verschuldet gewesen sei, auf einem guten und sehr soliden Fundament stehen. Was nicht zuletzt „vielen klugen Köpfen“, wie den Forschern des Impfstoffherstellers Biontech, zu verdanken sei. Mainz sei als „Apotheke der Welt“ in den vergangenen Monaten noch bekannter und dank hoher Gewerbesteuereinnahmen zudem fast schuldenfrei geworden.

Obwohl bei den großen Themen wie Klimaschutz, Verkehrswende und Wohnungsbau noch einiges zu tun bleibe, sei schon etliches erreicht worden: Die aufs Gleis gesetzte Mainzelbahn etwa, die Sa­nierung von Rheingoldhalle und Rathaus, die Modernisierung der Bürgerhäuser und die Aufwertung der Innenstadt be­zeichnete er als prägende Projekte der vergangenen Jahre. Für Ebling selbst, der bisher in der fünften Jahreszeit gern auch als Protokoller in die Bütt der Mombacher Bohnebeitel stieg, bleibt zudem die Erinnerung an „unheimlich viele bereichernde Begegnungen“.