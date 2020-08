Schulstart in Hessen : „Das wird schon“

F.A.Z.-Hauptwache : Unsicherheit, Unfall, Unwort

Wie wird am ersten Schultag in Hessen mit der Maskenpflicht umgegangen? Und warum verunglücken immer mehr Menschen mit dem Fahrrad? Das, und was heute sonst noch wichtig ist in Rhein-Main, steht in der F.A.Z.-Hauptwache.