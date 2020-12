Schulen im Corona-Modus : „Nach den Ferien wird der Druck höher sein“

Schulleiter Felix Blömeke weiß am Dienstagvormittag noch nicht genau, wie viele Schüler in der zweiten Wochenhälfte noch in die Friedrich-Ebert-Schule kommen werden, aber er geht von „einigen wenigen“ aus. Ein paar Kollegen der Integrierten Gesamtschule in Schwalbach bei Frankfurt haben ihm schon gesagt, dass vermutlich ihre gesamte Klasse zu Hause bleibt. So ist es an vielen Schulen im Rhein-Main-Gebiet: Auch an großen Gymnasien melden weniger als 20 Familien die Kinder noch bis zum Beginn der Weihnachtsferien zum Präsenzunterricht an.

Florentine Fritzen Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

„Schülerinnen und Schüler sollen, wann immer es möglich ist, zu Hause betreut werden“ – so steht es angesichts der Infektionszahlen in einem Brief von Kultusminister Alexander Lorz (CDU) an die Eltern. Schulen seien „keine Corona-Hotspots“. Aber „zur nachhaltigen Eindämmung der Pandemie“ gelte, dass Schüler möglichst daheimbleiben und am „Distanzlernen“ teilnehmen sollen.