Hammerschläge hallen durch den Raum, Metall trifft auf Metall. Funken sprühen, in der Esse lo­dert das Feuer. Sechs junge Männer sind es, die in der Lehrschmiede der Klinik für Pferde der Justus-Liebig-Universität in Gießen eifrig Hufeisen schmieden. Ein uralter Beruf wird dort am Le­ben erhalten. Zwei der Männer sind Auszubildende, die übrigen vier absolvieren den viermonatigen Vorbereitungslehrgang zum staatlich geprüften Hufbeschlagschmied.

Im Vorraum werden die Pferde beschlagen. Auch kleinere Operationen rund um die Hufe werden in der Lehrschmiede durchgeführt. Die Arbeit ist schweißtreibend: Wer sich die Finger nicht schmutzig machen will, ist fehl am Platz. Hufbeschlagmeisterin Melanie Striebinger hat das Sagen.