Tat in Schwalmstadt-Treysa : Frau zeigte Mann vor tödlichen Schüssen an

Ein Mann erschießt in einem Supermarkt in Nordhessen eine Frau, danach tötet er sich selbst. Beide waren für kurze Zeit ein Paar gewesen, bevor die Frau die Beziehung beendete, wie die Polizei nun meldet.

Einen Tag nach den tödlichen Schüssen in einem Supermarkt im nordhessischen Schwalmstadt-Treysa im Schwalm-Eder-Kreis geht die Polizei von einem Beziehungsdelikt aus. Wie berichtet, hatte am Dienstagmittag ein 58 Jahre alter Mann eine Frau in einen Lebensmittelmarkt verfolgt und sie dort erschossen, danach tötete er sich selbst. In welcher Beziehung Täter und Opfer zueinander standen, hatte die Polizei zunächst nicht mitgeteilt.

Am Mittwoch Nachmittag bestätigten die Ermittler aber die Vermutung, es habe sich um eine Beziehungstat gehandelt. Sie ergänzten unter Verweis auf weitere Nachforschungen, der Mann und die Frau seien von Ende 2021 bis Anfang 2022 ein Paar gewesen. Dann habe die Frau diese Beziehung beendet. „Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass das Motiv für die Tat in der Trennung zu sehen ist.“

Polizei erteilte am Vorabend Platzverweis

Außer dem Opfer und dem Täter sind keine Personen zu Schaden gekommen. „Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht“, wie die Polizei am Mittwoch Nachmittag weiter berichtete. Am Vorabend des Tattages sei die Polizei zur Wohnung der Frau gerufen worden, habe davor auch deren ehemaligen Partner angetroffen und ihm einen Platzverweis erteilt. „Er verhielt sich danach unauffällig und ruhig.“

Die Beamten klärten die Frau demnach über die Möglichkeit auf, ihren früheren Partner anzuzeigen. Am nächsten Tag habe sie genau das getan und zwar wegen Körperverletzung, Nötigung und Nachstellung. „Aus der Vernehmung ergaben sich keine Anhaltspunkte für eine konkrete Gefährdung der Frau“, schreibt die Polizei weiter. Gleichwohl habe die Polizei die Frau beraten, wie sie sich am besten verhalten solle. Beide beteiligten Personen seien vorher polizeilich nicht in Erscheinung getreten.

Die Polizei war nach der Tat binnen weniger Minuten mit zahlreichen Kräften am Ort und sperrte das Gebiet um den Discounter großräumig ab. Die Hintergründe der Gewalttat waren zunächst unklar. Es deutete sich jedoch schon an, dass es sich um ein privates Motiv handeln könnte. Die Polizei schloss relativ schnell aus, dass eine dritte Person involviert sein könnte und teilte mit, eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht.

Die „Hessische Niedersächsische Allgemeine“ (HNA) hatte unter Berufung auf eine Zeugin berichtet, dass viele Kunden zunächst gar nicht realisiert hätten, was geschehen sei. Eine Zeugin sagte, es habe sich angehört, als sei ein Glas zerbrochen.