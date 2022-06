Tödliche Schüsse in Treysa : Ermittler gehen von möglicher Beziehungstat aus

Ein Mann erschießt in einem Supermarkt in Nordhessen eine Frau, danach tötet er sich selbst. Was war das Motiv?

Einen Tag nach den tödlichen Schüssen in einem Supermarkt im nordhessischen Treysa im Schwalm-Eder-Kreis deuten die Umstände der Tat dem Vernehmen nach auf ein Beziehungsdelikt hin. Wie berichtet, hatte am Dienstagmittag ein 58 Jahre alter Mann eine Frau in einen Lebensmittelmarkt verfolgt und sie dort erschossen, danach tötete er sich selbst. In welcher Beziehung Täter und Opfer zueinander standen, teilte die Polizei zunächst nicht mit. Im Laufe des Mittwochs wollen sich Polizei und Staatsanwaltschaft zu den näheren Hintergründen äußern.

Die Polizei war nach der Tat binnen weniger Minuten mit zahlreichen Kräften vor Ort und sperrte das Gebiet um den Discounter großräumig ab. Die Hintergründe der Gewalttat waren zunächst unklar. Es deutet sich jedoch schon an, dass es sich um ein privates Motiv handeln könnte. Die Polizei schloss relativ schnell aus, dass eine dritte Person involviert sein könnte und teilte mit, eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht.

Die „Hessische Niedersächsische Allgemeine“ (HNA) hatte unter Berufung auf eine Zeugin berichtet, dass viele Kunden zunächst gar nicht realisiert hätten, was geschehen sei. Eine Zeugin sagte, es habe sich angehört, als sei ein Glas zerbrochen.