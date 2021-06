Junger Erfinder : Mit Video gegen Blockierer von Rettungsgassen

Wenn der 17 Jahre alte David Weiß von seinem Hobby erzählt, ist aus jedem seiner Worte die Begeisterung herauszuhören: die Freude, anderen Menschen zu helfen und deshalb bei der Deutschen-Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) mitzumachen. Bei der DLRG-Jugend hat Daniel Weiß vor vielen Jahren begonnen, sich für andere zu engagieren. Inzwischen gehört er zum Einsatzteam und brennt darauf, endlich mit den verschiedenen Lehrgängen zu beginnen, die wegen Corona seit dem vergangenen Jahr ausgesetzt waren. Zu Einsätzen ist er bereits mitgefahren und hat dabei unschöne Erfahrungen gemacht. Denn immer wieder wurden die Retter durch rücksichtslose Autofahrer ausgebremst, die statt eine Rettungsgasse zu bilden, diese mit ihren Fahrzeugen blockierten.

Weiß hat sich vorgenommen, dagegen etwas zu unternehmen. Wochenlang verkroch er sich in seiner Freizeit im heimischen Keller und tüftelte herum. Heraus kam eine spezielle Kamera, die, ans Blaulicht eines Einsatzfahrzeuges angeschlossen und hinter der Frontscheibe postiert, Fotos oder Videos macht und somit genau beweisen kann, wer wann eine Rettungsgasse blockiert. Diese Fotos oder Videos könnten an die Ordnungsbehörden weitergeleitet werden.

Resonanz durchweg gut

Die Erfindung des Schülers, der im nächsten Jahr sein Abitur macht, wurde vorher mit verschiedenen Rettungsorganisationen abgestimmt. Weiß hat nämlich rund 1000 Ortsverbände bundesweit angeschrieben. Feuerwehren, Rotes Kreuz, DLRG und andere Rettungsdienste waren dabei. Er hat ihnen seine Erfindung erläutert. Die Resonanz sei durchweg positiv gewesen.

Daraufhin hat sich Weiß bei „Jugend forscht“ gemeldet, den Regional- und den Landeswettbewerb gewonnen und jetzt beim Bundeswettbewerb für „eine Arbeit auf dem Gebiet der Technik“ einen Sonderpreis von 1500 Euro bekommen. Das Preisgeld aus den Wettbewerben will er in die Verbesserung seiner Apparatur stecken, die momentan noch ziemlich unförmig aussieht. „Ich habe genommen, was ich im Keller gefunden habe“, sagt er schmunzelnd.

Inzwischen ein Patent beantragt

Nachdem er mit seiner Erfindung in mehreren Medien präsent war, hat sich ein Unternehmen gemeldet, das Details zu der Kamera erfahren will. Der Innenminister will ihn demnächst zu einem Gespräch treffen, um sich ebenfalls über Details zu informieren. Für seine Erfindung hat Weiß inzwischen ein Patent beantragt.

Der Schüler weiß, dass er bei seiner Erfindung vor allem den Datenschutz im Blick haben muss. Deshalb werden Videos und Fotos, wenn es bei einem Einsatz keine Vorfälle gibt, sofort wieder gelöscht. Nur bei Bedarf werden sie als Beweis gespeichert. Weiß hat sich dazu juristischen Rat bei einem Fachanwalt für Verkehrsrecht geholt.

Am Lessing-Gymnasium in seiner Heimatstadt Lampertheim hat Weiß die Leistungskurse Physik und Mathematik belegt. Eine gute Voraussetzung für einen Tüftler. Und dann gibt es noch einen Onkel, der an der Hochschule in Darmstadt Studenten das Programmieren beibringt. Auch Weiß hat von ihm schon in jungen Jahren gelernt, wie man einen Computer selbst programmieren kann – das hat ihm jetzt geholfen.

Gemerkt, was Leidenschaft ist

Bei der Erfindung war ihm wichtig, dass die Kamera vollautomatisch funktioniert und nicht manuell bedient werden muss. Denn die Rettungskräfte haben im Einsatz anderes zu tun, als eine Kamera zu bedienen. Deshalb der Anschluss an das Blaulicht. Sobald das eingeschaltet wird, läuft die Kamera mit und sucht automatisch nach Autokennzeichen von Fahrzeugen, die dem Einsatzfahrzeug im Weg sind. Auch die Koordinaten werden gespeichert, damit die Aufnahmen dem Aufnahmeort zugeordnet werden können.

„Bei der Arbeit an der Kamera habe ich gemerkt, was Leidenschaft ist“, sagt Weiß, der auch Momente erlebt habe, in denen er nicht weitergekommen sei und fast verzweifelt wäre. „Dann habe ich erst mal einen Tag Pause gemacht.“ Aufgeben war aber keine Option. Nach Abitur, Studium oder Ausbildung würde Weiß gerne ein Start-up gründen. Auf jeden Fall will er aber weiter bei der DLRG aktiv bleiben – „die Gemeinschaft ist mir sehr wichtig“.