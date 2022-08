Raus ins Grüne : Schöne neue Wanderwelt

Aktualisiert am

Mehr denn je gehen die Menschen in Hessen wandern. Doch das Freizeitvergnügen ist und bleibt eine doppelte Zweiklassengesellschaft.

Viel hat sich in den vergangenen zwei Jahren bewegt. Die vermeintlich bleierne Corona-Zeit sorgte in Wahrheit für einen nie dagewesenen Aufbruch – die Hessen eroberten ihr eigenes Land. Dass vieles überlaufen schien, zeitweilig Zufahrtsstraßen im Rheingau oder am Großen Feldberg gesperrt wurden, illustrierte den großen Treck ins Grüne zwar treffend. Nur, wo wollten sie alle hin? Öffentliche Einrichtungen schieden mangels Zugänglichkeit aus, und das Angebot der verbliebenen Gastronomie konnte bis zur nächsten Runde der Schutz- und Hygienemaßnahmen immer nur vorläufig sein.

Offenkundig verstand man diese Hindernisse jedoch als Herausforderung zu ihrer kreativen Umgehung. Wieder einmal bewies der Mensch, dass er in Ausnahmesituationen seine wahre Berufung entfaltet. Auf sich selbst zurückgeworfen, gewannen Dinge an Bedeutung, die hinter dem allgemeinen Freizeit-, Sport- oder Kulturstress fast vergessen schienen. Wozu Gourmettempel und wattierte Erlebniswelten, wenn es auch die Natur und Verpflegung aus dem Rucksack taten? Das gemeinsame Planen, das Schmieren von Stullen oder das Anrühren eigener Energiedrinks dürfte vermutlich stärker zur familiären Konsensfindung beigetragen haben, als es ein durchgetakteter Alltag je zulässt. Das Einfache erbrachte den Mehrwert.