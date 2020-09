Schausteller in Corona-Krise : „Was ist schon normal in diesem Jahr“

Das Pärchen nimmt sich Zeit. Verschiedene der hölzernen Schneidebretter am Verkaufsstand von Willi Koch werden geprüft. „Die hier“, sagt die Frau schließlich und reicht ein großes und zwei kleinere Brettchen zu Koch hinüber. Während Geld und Ware ausgetauscht werden, gibt es vom Verkäufer noch Tipps, was es bei der Verwendung der Küchenutensilien zu beachten gilt. Zufrieden verlässt das Paar den Stand, Koch lehnt sich zurück.

„Hier läuft es deutlich besser als auf dem Karolinenplatz“, sagt er und deutet mit dem Kopf in die entsprechende Richtung. „Hier“, das ist der Friedensplatz in Darmstadts Innenstadt, wo Willi Koch seit Ende August seinen Verkaufsstand für Solinger Stahlwaren und Haushaltszubehör aufgebaut hat. Normalerweise wäre er jetzt auf einem Fest irgendwo in Deutschland, so wie seine Kollegen nebenan, die Würstchen vom Schwenkgrill anbieten. „Aber was ist schon normal in diesem Jahr“, sagt Koch und zuckt mit den Schultern.

FAZ.NET komplett Zugang zu allen exklusiven F+Artikeln. Bleiben Sie umfassend informiert, für nur 2,95 € pro Woche. Jetzt 30 Tage kostenfrei testen

Weil wegen der Corona-Pandemie nicht nur in Darmstadt Feste, Märkte und Veranstaltungen abgesagt worden sind, haben Koch, der aus dem fränkischen Sand am Main nach Darmstadt gekommen ist, und seine Schaustellerkollegen über Monate hinweg nichts verdient. Um sie zu unterstützen, hat die Stadt Darmstadt, wo unter anderem Heinerfest, Schlossgrabenfest und Bessunger Kerb ausgefallen sind, schließlich den City-Sommer initiiert. Schausteller durften dabei ihre Stände an verschiedenen Orten in der Stadt aufbauen und ihre Waren anbieten. Ursprünglich für vier Wochen bis Ende August geplant, wurde der City-Sommer bis Ende September verlängert.

„Wir können jetzt unseren Kühlschrank füllen und sind endlich wieder draußen“, sagt dazu Vivien Grupe. In vierter Generation betreibt ihre Familie unter anderem einen Schwenkgrill und einen Greifautomaten für Plüschtiere. Damit stehen die Darmstädter derzeit ebenfalls auf dem Friedensplatz. Frustrierend seien die vergangenen Monate gewesen, nicht nur, weil die Familie von jetzt auf sofort kein Geld mehr verdient habe.

„Wir sind auch nicht dafür gemacht, zu Hause zu sitzen“, sagt die Großmutter, die im Kassenhäuschen des Greifautomaten sitzt, „Wir müssen unter Leute.“ Die Idee des City-Sommers finde sie deswegen „richtig gut“. Eine Kompensation für entgangene Feste sei der Verdienst, den die Schausteller dabei erzielen, allerdings nicht. Feststimmung komme bei hochsommerlichen Temperaturen und ohne Fahrgeschäfte auch nur bedingt unter den Besuchern auf. Deswegen sei der Standort für die Buden besonders wichtig, sagen Grupes.

„Trotzdem lagen Welten dazwischen“

Das hat auch Koch erfahren müssen, der im August auf dem Karolinenplatz stand. Zwar ist der nur wenige Schritte von seinem jetzigen Verkaufsort entfernt. „Trotzdem lagen Welten dazwischen.“ Die Geschäfte seien deutlich schlechter gelaufen. An manchen Tagen habe er kaum die 15 Euro eingenommen, die für das Parkhaus fällig wurden. Inzwischen laufe es besser. „In zwei Wochen auf dem Friedensplatz habe ich mehr verdient als in knapp vier Wochen auf dem Karolinenplatz.“

Ähnlich erging es Elke Braun. Sie ist nicht mehr beim City-Sommer dabei, ihr Mann und sie verkaufen ihre Lederwaren inzwischen vom heimischen Hof heraus in Urberach bei Langen: „Dort haben wir mehr Kundschaft und keine Kosten fürs Parken und Benzin.“ Auch Braun stand auf dem Karolinenplatz. Gegen Ende habe sie nur noch von Donnerstag bis Sonntag geöffnet, „an den anderen Tagen war einfach nichts los“.

Bernd Salm, Vorsitzender des Darmstädter Schaustellerverbands, berichtet ebenfalls von durchwachsenen Erfahrungen. Für die Schausteller, die innenstadtnah stünden, liefen die Geschäfte. Andere, die sich etwa am vor der Stadt gelegenen Oberwaldhaus aufstellen mussten, seien weniger zufrieden. Der Begriff City-Sommer sei daher unpassend, meint Salm, „denn die Buden stehen nicht in der City“.

Den innerstädtischen Ernst-Ludwigs- und den Luisenplatz etwa hätten die Schausteller erst gar nicht belegen dürfen. „Man wollte vermeiden, dass sich die Menschen dort, wo sowieso viel los ist, vor den Buden drängen.“ Deswegen seien auch Fahrgeschäfte wie Autoscooter und Karussells, die viel Publikum anziehen, untersagt geblieben. Dabei müssten die Schausteller ohnehin strenge Hygienekonzepte befolgen. Unterm Strich jedoch sehe er den City-Sommer und dessen Verlängerung positiv, sagt Salm.

Mehr zum Thema 1/

Auch Koch und Familie Grupe sind zufrieden. „Besonders haben wir uns über den Zuspruch der Leute gefreut“, sagt Vivien Grupe. „Viele kamen zu uns, haben uns Glück gewünscht und gesagt, wie sehr sie sich freuen, uns zu sehen.“ Und davon, sagt die junge Mutter, „leben wir schließlich auch“.