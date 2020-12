Aktualisiert am

Samsung-Sitz in Eschborn : Umzug zum Nachbarn

Funktional: der künftige Samsung-Sitz an der Frankfurter Straße Bild: Bloomimages Berlin GmbH

Wer bei „Eschborn Gate“ an die kommunalpolitischen Skandale der vergangenen Jahre denkt, muss sich umorientieren. Unter diesem Namen errichten die Kölner Art Invest Real Estate und der Projektentwickler OFB als Joint Venture einen Bürokomplex, für den es jetzt einen prominenten Mieter gibt: Nach fast 30 Jahren kehrt Samsung nach Eschborn zurück. 2024 will der koreanische Technologiekonzern mit seiner Deutschland-Zentrale und allen 800 Mitarbeitern den Neubau an der Frankfurter Straße beziehen.

Auf dem drei Hektar großen Grundstück befindet sich heute noch ein Baumarkt. Samsung mietet langfristig 17.500 Quadratmeter in einem Hochhaus mit 16 Geschossen und einem angrenzenden Gebäude mit sechs Stockwerken. Insgesamt entstehen am Eingang des Gewerbegebiets Süd mehr als 50.000 Quadratmeter Büroflächen.

Lange Wege müssen weder die Umzugswagen bei der Verlagerung der Deutschland-Zentrale noch die Mitarbeiter zurücklegen. Seit 1997 befindet sich der Unternehmenssitz in Schwalbach am Kronberger Hang. In Eschborn wiederum hatte Samsung 1975 einen seiner ersten europäischen Standorte eröffnet.

„Ein neues, hochmodernes Gesicht“

Eschborns Bürgermeister Adnan Shaikh (CDU) ist nach seinen Worten stolz auf die Rückkehr zu den Wurzeln in Deutschland. „Damit erhält das südliche Entree von Eschborn ein neues, hochmodernes Gesicht.“ Außerdem bekenne sich der Weltkonzern Samsung zur Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main und Eschborn als einem der führenden Hightech-Standorte. Landrat Michael Cyriax (CDU) begrüßte die Fortsetzung einer jahrzehntelangen Partnerschaft.

Nach Worten des Präsidenten der Samsung Electronics GmbH, Man-Young Kim, wird der Neubau nicht nur architektonisch, sondern auch technologisch Samsung gerecht. „Wir stehen dafür, Menschen Innovationen zugänglich zu machen, die ihr Leben und ihren Alltag verbessern. Dieser Grundsatz ist auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wichtig.“ Das Gebäude soll so gebaut werden, dass es den höchsten Standard des amerikanisch-kanadischen Nachhaltigkeitszertifikats LEED erfüllt. Die Aussicht auf einen Neubau macht daher auch der Schwalbacher Bürgermeister Alexander Immisch (SPD) für den Wegzug verantwortlich. Über die Pläne sei man frühzeitig informiert worden. „Unsere Verbindung zu Samsung war immer sehr gut.“

Das Unternehmen habe versichert, die Stadt habe nichts falsch gemacht. Die künftige Entwicklung am Kronberger Hang werde Schwalbach mit den entsprechenden Rahmenbedingungen unterstützen.

Im Nordwesten Frankfurts konzentrieren sich mehrere koreanische Unternehmen. Vor drei Jahren fasste der Elektronikkonzern LG seine Londoner Europa-Zentrale und den Deutschland-Sitz in Ratingen in Eschborn zusammen.