Salzbachtalbrücke : Am Zeitplan wird nicht mehr gerüttelt

Der Neubau der Salzbachtalbrücke zwischen den Anschlussstellen Wiesbaden-Biebrich und Wiesbaden-Mainzer Straße der A 66 wird allmählich auch für den Laien sichtbar. Für die Südbrücke wurden die ersten der insgesamt 226 Stahlelemente angeliefert, die schon vorgefertigt wurden und in Dreieich-Sprendlingen zwischengelagert waren.

Sie sind bis zu 89 Tonnen schwer, und ihr Gesamtgewicht summiert sich auf mehr als 2800 Tonnen. Schon bald wachsen auch die ersten der drei Pfeiler in die Höhe. Laut Autobahn GmbH wurde schon mehr als die Hälfte des Gesamtbudgets für den Neubau von 150 Millionen Euro verbaut.

Fast auf den Tag ein Jahr nach der Havarie der Salzbachtalbrücke mit der Folge einer Vollsperrung beider Brückenteile und deren Sprengung Anfang November 2021 hat erstmals ein hochrangiger Vertreter der Bundesregierung die Baustelle besucht, auf der die Reste des 1963 errichteten Vorgängerbaus längst verschwunden sind. Oliver Luksic (FDP), Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, hatte Stephan Krenz, den Geschäftsführer der Autobahn GmbH des Bundes, zur Baustelle mitgebracht.

Der Zeitplan steht

Beide wollten ihren Besuch in Wiesbaden als Signal verstanden wissen, dass das Brückenbauprojekt in der Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main die volle Aufmerksamkeit des Bundes genießt und dass der mehrfach revidierte Zeitplan jetzt tatsächlich eingehalten wird: Ende 2023 soll die neue Südbrücke für den Verkehr freigegeben werden. Bis zur Fertigstellung der parallel verlaufenden Nordbrücke Mitte 2025 wird sie auf vier provisorischen Fahrstreifen den gesamten Verkehr von rund 80.000 Fahrzeugen täglich aufnehmen. Danach stehen auf beiden Brücken jeweils drei Spuren in jede Fahrtrichtung zur Verfügung.

Ähnlich geht die Autobahn GmbH auch beim Neubau der Schiersteiner Brücke (A 643) vor. Dort bewältigt die westliche Brückenhälfte derzeit den gesamten Verkehr über den Rhein. Wie am Rande des Termins an der künftigen Salzbachtalbrücke bekannt wurde, soll die Osthälfte der Schiersteiner Brücke nun doch früher in Betrieb genommen werden als nach der Havarie der Salzbachtalbrücke geplant: Im Sommer 2023 soll der Verkehr über beide Brückenhälften fließen, auch wenn der Abschnitt bis zum umgebauten Schiersteiner Kreuz noch eine Baustelle sein wird. Auch in Richtung Mainz wird nach der Brückenfertigstellung noch gebaut werden. Staatssekretär Luksic ließ aber keine Zweifel daran, dass es beim sechsspurigen Ausbau dieses Abschnitts des Mainzer Rings bleiben wird und dass Mainzer Wünsche, es bei einem vierspurigen Ausbau zu belassen, in Berlin nicht gehört werden. Wiesbadens Verkehrsdezernent Andreas Kowol (Die Grünen) nannte es richtig, dass Ländergrenzen beim Ausbau des Autobahnnetzes keine Rolle mehr spielen.

Investitionsstau

Den Investitionsstau bei den Autobahnbrücken nannte Krenz eine „Erbschaft“, auf die die neue Autobahn GmbH gerne verzichtet hätte. Sanierungen und Neubauten wie die Salzbachtalbrücke hätten schon früher angepackt werden müssen. Im Zuge des Wirtschaftswunders nach dem Zweiten Weltkrieg sei vielfach zu schnell, zu billig und nicht ausreichend dimensioniert gebaut worden. Das räche sich nun.

Krenz und Luksic zeigten sich zuversichtlich, dass der Zeitplan für den Neubau der Salzbachtalbrücke weder durch Fachkräftemangel noch durch Logistikschwierigkeiten und Rohstoffmangel oder Preissteigerungen in Gefahr geraten wird. Der Bund wisse um die Bedeutung der Brücke für den Ballungsraum und wolle, so Luksic, aufs Tempo drücken: „Es soll so schnell gehen, wie es irgend geht.“ Für die nächsten Jahre hat sich die Autobahn GmbH das Ziel gesetzt, jährlich 400 statt 200 Brücken zu sanieren und zu modernisieren.

In Wiesbaden werden die beiden Salzbachtalbrücken aus 15.000 Kubikmeter Stahlbeton bestehen. Beide Brücken werden auf jeweils drei Pfeilern stehen, sodass sich vier Brückenfelder ergeben. Die Nordbrücke wird 324 Meter lang werden und eine maximale Spannweite von 90 Metern haben, die Südbrücke wird nach der Fertigstellung Ende 2023 eine Länge von 314 Metern und eine maximale Spannweite von 85 Metern haben.