Hundestaffel im Einsatz : Polizei sucht vermisste Seniorin und findet sie in Spielothek

Die Suche nach einer vermissten 85 Jahre alten Frau hat am Montag in Rüsselsheim ein so unerwartetes wie gutes Ende genommen. Am Vormittag hatte die gehbehinderte und auf Medikamente angewiesene Frau ihr Seniorenwohnheim verlassen und war bis zum Nachmittag nicht zurückgekehrt, wie die Polizei berichtet.

Das Pflegepersonal verständigte daraufhin die Polizei. Die Beamten leiteten laut Bericht eine Suchaktion ein. Radiosender veröffentlichten eine Suchmeldung, Polizisten befragten Rüsselsheimer Taxiunternehmen und Busunternehmen nach der Frau. Zudem wurde eine Rettungshundestaffel mit Mantrailer-Hunden angefordert, so die Polizei.

Unerwartete Wendung

Als eine Bekannte der Frau im Tagesverlauf angab, die Vermisste zum „Shopping“ in der Innenstadt abgesetzt zuhaben, nahm der Vermisstenfall eine unerwartete Wendung. Denn die Bekannte erwähnte, die Vermisste gehe gerne in Spielotheken.

Nach Polizeiangaben wurde die Fünfundachtzigjährige gegen 23.30 Uhr in einer Spielothek gefunden und äußerte den Wunsch, noch bis Ladenschluss weiterspielen zu wollen. Die Polizei stellte die Fahndung daraufhin ein. Sie teilte weiter mit, die Seniorin sei am frühen Dienstagmorgen glücklich in die Seniorenresidenz zurückgekehrt.