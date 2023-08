In der Drosselgasse ist auch am Vormittag schon ordentlich was los. Menschen schieben sich durch das schmale, schrullige Sträßchen in Rüdesheim. Ein asiatischer Tourist baut ein beachtlich großes Stativ auf, das Familienporträt in der berühmten Gasse soll schließlich gelingen. Um die Ecke kaufen die Leute Nippes, Blechschilder mit „kultigen Sprüchen“ und Asbach-Uralt-Pralinen, die Zahl der Bubble-Tea-Läden im Ort dürfte bald so hoch sein wie die der Weinbars.

Alexander Jürgs Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung.

An diesem schönen Augusttag aber ist der Ort am Rhein sowieso nur Auftakt für eine Radtour. Nicht irgendein Radweg soll dabei befahren werden, sondern einer der teuersten Radwege Deutschlands. 17 Jahre Bauzeit, mehrere monatelange Straßensperrungen, 137,5 Millionen Euro für 11,3 Kilometer, mehr als 12.000 Euro pro Meter also: Das macht die Verbindung von Rüdesheim bis kurz hinter Lorchhausen, wo Hessen endet und Rheinland-Pfalz beginnt, zu einem Weg der Superlative. Mitte Juli wurde er feierlich für den Verkehr freigegeben.