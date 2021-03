Rückkehr in die Schule : Lohnt sich das für die zwei Tage?

Rund 243.000 hessische Schüler aus den Stufen sieben bis elf haben ihre Schulen zuletzt vor Weihnachten von innen gesehen – und die Tage zu Hause vor dem Bildschirm verbracht. In zwei Wochen gibt es Osterferien, und bis zum letzten Schultag am Gründonnerstag soll nun jeder noch wenigstens zwei Tage Präsenzunterricht bekommen. Zumindest dann, wenn es das Infektionsgeschehen zulässt. Die Landesregierung hat das mit einer Inzidenz von 100 verknüpft.

Florentine Fritzen Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Von dieser Marke ist der Wert nicht mehr weit entfernt. Am Mittwoch lag er im Land bei 93,3, vielerorts längst darüber. Stadt und Kreis Offenbach, Hanau, der Main-Kinzig-Kreis und der Kreis Groß-Gerau haben deshalb schon angekündigt, die Jugendlichen nicht zurück in die Schulgebäude zu holen. Am Donnerstag will angesichts der steigenden Zahlen das Corona-Kabinett der hessischen Landesregierung tagen und auch über das Thema Schulen beraten. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hatte am Dienstag in einer Regierungserklärung im Hessischen Landtag auf das „Dilemma der Politik“ hingewiesen, dass es gute Gründe für das Öffnen gebe und gute dagegen. Es gelte, Jugendliche in einer „wichtigen Phase der Selbstfindung“ nicht auszubremsen – und die Warnungen der Intensivmediziner vor weiteren Öffnungen ernst zu nehmen.