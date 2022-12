Lübcke-Untersuchungsausschuss : Wie man einen Neonazi aus dem Blick verliert

In Wiesbaden tagt der Untersuchungsausschuss zum Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Sein Mörder wurde vom Verfassungsschutz nicht beobachtet, weil dessen Akte ohne Prüfung gesperrt worden war.

Tauchte auf der Liste des hessischen Verfassungsschutz nicht auf: Stephan Ernst, hier neben seinem Anwalt Mustafa Kaplan am 4. November 2022 vor dem Untersuchungsausschuss in Wiesbaden. Bild: Ben Kilb

Die Gefahr, dass die Akte eines bekannten Rechtsextremisten wie Stephan Ernst, dem Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, vom hessischen Verfassungsschutz nach fünf Jahren ohne intensive Begutachtung gesperrt wird, würde aufgrund einer geänderten Arbeitsweise der Verfassungsschützer heute nicht mehr bestehen. Diese Einschätzung hat der frühere Präsident des Nachrichtendienstes und heutige Landespolizeipräsident, Robert Schäfer, am Mittwoch vor dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss des hessischen Landtags mitgeteilt. Zudem gab Schäfer zu, dass man Ernst schon 2015 länger hatte beobachten können. Dass dies nicht geschah lag seiner Auskunft nach auch daran, dass ein Foto von einer Sonnenwendfeier im Jahr 2011, auf dem Ernst abgebildet war, beim Verfassungsschutz nicht korrekt zugeordnet worden war.

Der 49 Jahre alte Ernst hatte den Kasseler Regierungspräsidenten in der Nacht auf dem 2. Juni 2019 auf der Terrasse seines Hauses erschossen. Das Frankfurter Oberlandesgericht hatte Ernst im Januar 2021 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Mordes verurteilt und die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Der Untersuchungsausschuss des Landtags versucht nun, eventuelle Versäumnisse der Sicherheitsbehörden und vor allem des Verfassungsschutzes aufzuzeigen. Der Verfassungsschutz hatte den bekannten Neonazi nicht mehr im Visier und 2015 dessen Akte gesperrt. Das wird kritisiert, weil Ernst noch 2009 in einem Dokument des ehemaligen Behördenleiters Alexander Eisvogel als „brandgefährlich“ bezeichnet worden war.

Akte wurde 2015 gesperrt

In seiner Stellungnahme beschrieb Schäfer den Ausschussmitgliedern, dass er bei seiner Amtsübernahme im Februar 2015 erheblichen Veränderungsbedarf beim Verfassungsschutz gesehen habe. Daraufhin habe er 40 Entwicklungsschritte initiiert. Im Zuge der Neuausrichtung und auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise habe er 2015 veranlasst, eine Liste von 100 bekannten Rechtsextremisten zu erstellen, die aufgrund ihrer Gewaltaffinität im Verdacht standen, schwere Straftaten begehen zu können.

Auf dieser Liste waren laut Schäfer aber weder Ernst noch sein Kumpel Markus H. aufgeführt. Auf die Frage des SPD-Fraktionsvorsitzenden Günter Rudolph, warum dies so war, antworte Schäfer, dass er dafür keine Erklärung habe und schob später nach, dass eine der Akten schon gesperrt gewesen und ihr Träger daher nicht mehr im Fokus gewesen sei.

In Zukunft kein Listensperrverfahren mehr in Hessen

Die Akte von Ernst wurde laut Schäfer in einem sogenannten Listenverfahren gesperrt. Nach dem Mord an Lübcke im Jahr 2019 hatte Schäfer demnach ein Schreiben an das hessische Innenministerium übermittelt und in diesem mitgeteilt, dass es Listensperrverfahren gab und dabei auch die Akte von Stephan E. gesperrt worden war. Ein solches Verfahren werde es in Zukunft nicht mehr geben. 2019 wurde in Hessen eine Sondereinheit gegründet, die seitdem bei jeder anstehenden Sperrung einer Akte ausführliche und individuelle Gutachten anfertigt. Seit Juni 2019 würden abgetauchte Rechtsextremisten überprüft und eingeschätzt, um schwere Straftaten zu verhindern

Im Fall von Markus H., der wegen Beihilfe zum Mord an Lübcke angeklagt war und von diesem Vorwurf freigesprochen wurde, führte die Sperrung von dessen Akte laut Schäfer dazu, dass der Dialog des Nachrichtendienstes mit der Kasseler Waffenbehörde gestoppt wurde. Die Behörde hatte H. eine Waffenbesitzkarte verweigert. Dagegen hatte H. vor dem Kasseler Verwaltungsgericht geklagt und gewonnen. Allerdings waren dem Gericht nicht alle Inhalte der Akte bekannt. Schäfer bezeichnete es als „ärgerlich“, dass der Verfassungsschutz der Waffenbehörde nach der Sperrung der Akte nicht die nötigen Informationen zukommen lassen konnte, so dass diese mit diesem Wissen in der Lage gewesen wäre, Rechtsmittel gegen das Urteil einzulegen.