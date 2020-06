RMV-Geschäftsführer : „Der Trend zur Bahn ist ungebrochen“

Aktualisiert am

Wann werden die Busse und Bahnen im RMV-Gebiet wieder voll besetzt sein, so wie vor der Corona-Zeit? Noch in diesem Jahr?

Mechthild Harting Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z. Ralf Euler Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung, verantwortlich für den Rhein-Main-Teil der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Wohl kaum. Man muss vielmehr sagen, dass die Krise zur Normalität geworden ist. Sie wird erst vorbei sein, wenn es einen Corona-Impfstoff gibt, wenn Schulen, Kindertagesstätten, Universitäten und Geschäfte wieder uneingeschränkt geöffnet sind. Die Großveranstaltungen in den Stadien, das Rheingau Musik Festival – das alles fällt weg, die Einnahmen von den Fahrten dorthin fehlen uns. Viele Menschen sind noch im Homeoffice, die brauchen derzeit keine RMV-Zeitkarte. Wie lange das noch dauern wird, weiß niemand. Das kann bis Ende 2021 so gehen, vielleicht auch bis 2022 oder 2024. Für mich ist in dieser zur Normalität gewordenen Krise ein halbvoller Zug ein voller Zug.