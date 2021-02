Schweizer Winzer in Hattenheim : Für den Rheingau ganz und gar untypisch

Vom Appenzellerland in den Rheingau, vom Käse zum Wein – auf diese griffige Formel lässt sich der Weg von Urban Kaufmann bringen. Allerdings bleibt dabei vieles von dem auf der Strecke, was die Geschichte vom Schweizer Käsemacher und Brieftaubenzüchter, der auszog, um sich seinen Traum vom eigenen Weingut zu erfüllen, so kurios, so erstaunlich und am Ende so schön macht. Denn der Wunsch, mit Anfang vierzig noch einmal ganz neu anzufangen, führte Kaufmann am Ende nicht nur von den Alpen an den Rhein und machte ihn zum Besitzer des Hattenheimer Weinguts Hans Lang mit seinen 20 Hektar Rebflächen in besten Lagen, es bescherte ihm auch noch die Liebe fürs Leben.

Peter Badenhop Blattmacher in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Bei seiner Suche nach einem geeigneten Betrieb lernte der Leiter einer Appenzeller-Käserei nämlich Eva Raps kennen, gebürtige Fränkin und langjährige Geschäftsführerin des Verbands Deutscher Prädikatsweingüter (VDP), und gemeinsam mit ihr betreibt er nun seit fast sieben Jahren das biodynamische Gut, das inzwischen nicht nur seinen Namen und die Schweizer Nationalfarben Rot und Weiß als Erkennungszeichen trägt, sondern auch für einen neuen, eigenen Stil steht.

Zarte Holz- und Vanillenoten

Der findet seinen Ausdruck allerdings nicht nur in den für den Rheingau so klassischen Rieslingen, denen Kaufmann eine typische Reintönigkeit und Aromatik verleiht. Er zeigt sich fast noch besser in den Weinen aus der Pinot-Familie, die einen festen Platz im Sortiment haben: beim fruchtig-schmelzigen Weißburgunder, dem würzigen Grauburgunder, dem körperreichen mit leichter Barrique-Note versehenen Chardonnay und vor allem beim Pinot Noir, sprich Spätburgunder, der auch im alten Weingut Lang schon eine wichtige Rolle spielte.

Mehr zum Thema 1/

Eine besondere Erwähnung im Kaufmann’schen Sortiment verdient der Uno: eine in französischen Barriques gereifte Cuvée aus Weißburgunder und Chardonnay, die Frucht, Geschmeidigkeit und Finesse harmonisch vereint. Mit seinen zarten Holz- und Vanillenoten und seiner aromatischen Tiefe ist dieser Wein für 18,50 Euro je Flasche ein wunderbarer Essensbegleiter. Für den Rheingau ist dieser Stil zwar ganz und gar untypisch, aber eine durchaus willkommene Bereicherung.