Genuss im Rheingau : Mit Abstand genießen

Hans Burkhard Ullrich ist guten Mutes. „Bis Ende Februar sind wir bestimmt ein ganzes Stück weiter. Außerdem haben wir ein gutes Konzept.“ Und mit dem will der Inhaber des Hotels „Kronenschlösschen“ in Hattenheim die inzwischen 25. Ausgabe des von ihm 1996 ins Leben gerufenen „Rheingau Gourmet & Wein Festival“ ausrichten. Vom 25. Februar bis zum 14. März sollen wie jedes Jahr zum Ende des Winters wieder rund 60 Veranstaltungen im Stammhaus des Feinschmecker-Treffens stattfinden, einige davon aber auch an anderen Orten wie etwa Kloster Eberbach. In dessen Laiendormitorium ist zum Beispiel die Eröffnungsfeier geplant – diesmal allerdings nicht als Party, sondern an gesetzten Tischen.

Peter Badenhop Blattmacher in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Zu Ullrichs Konzept für das Jubiläumsfestival gehört, dass es insgesamt eine um etwa ein Drittel geringere Teilnehmerzahl und ein Hygienekonzept für alle Veranstaltungen geben wird. Zudem können alle Buchungen bis zum 10. Januar 2021 unentgeltlich storniert oder später in eine Gutschrift umgewandelt werden. „Wir können sehr flexibel auf die aktuelle Lage reagieren“, sagt Ullrich.