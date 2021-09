Lastwagen spektakulär geborgen : Die Kuh ist vom Eis

Aktualisiert am

Der berühmteste LKW des Landes ist gerettet: Ein Spezialkran hat ein tonnenschweres Baustellenfahrzeug von der maroden Salzbachtalbrücke auf der A66 gehoben. Zwischenzeitlich stand in Rede, das Fahrzeug mit der Brücke zu sprengen.

Von der einsturzgefährdeten und deshalb gesperrten Salzbachtalbrücke in Wiesbaden haben Experten ein tonnenschweres Baustellenfahrzeug geborgen. Es war Mitte Juni dort zurückgelassen worden, weil die Brücke wegen statischer Probleme sofort geräumt werden musste. Auch die Bauarbeiter, die mit der Sanierung der Autobahnbrücke beschäftigt waren, verließen damals sofort das Bauwerk. Am Mittwoch hob nun ein riesiger Kran nach stundenlanger Vorbereitung den rot-gelben Speziallastwagen ohne ersichtliche Probleme von der Brücke herunter.

Die Brücke soll nun voraussichtlich Ende Oktober oder Anfang November gesprengt und anschließend neu gebaut werden. Die Vorbereitungen dafür laufen. Eine Zeit lang war offen, ob der Lastwagen vor der Sprengung überhaupt heruntergeholt werden kann.

Die Sperrung der Salzbachtalbrücke, nachdem sich der Überbau an einem Pfeiler abgesenkt hatte und Betonbrocken herabgefallen waren, beeinträchtigt massiv den Verkehr im westlichen Rhein-Main-Gebiet. Die wichtige Autobahn 66 zwischen Wiesbaden Frankfurt wurde an der Stelle unterbrochen, was teils weiträumige Umleitungen nötig macht. Auch unter der Brücke darf kein Zug- und kein Straßenverkehr rollen. Der Hauptbahnhof Wiesbaden ist daher weitgehend vom Bahnverkehr abgeschnitten.