Rezepte gegen den Kater : Das hilft wirklich nach dem Feiern an Karneval

Das hilft wirklich nach dem Feiern an Karneval

Englisches Frühstück, fieser Fisch und Konter-Weizen: Nach zu viel Alkohol lauert am nächsten Morgen der Kater. Unser Autor hat ein paar Vorschläge zur Bewältigung der schlimmsten Fastnachtsfolgen.

Wir wollen ja nicht auf die Stimmung drücken – aber nach jedem der nun wieder anstehenden tollen Tage kommt so sicher wie das Amen in der Kirche das böse Erwachen am nächsten Morgen. Mit diesen Mitteln wird die Stimmung wieder aufgehellt.

Hühnerbrühe

Sie wirkt nicht nur bei Fieber, Erkältung, Magen- und Darmbeschwerden und genereller Schwäche aller Art wahre Wunder, sie ist auch zur akuten Nach­feierbehandlung bestens geeignet: Die klassische Hühnerbrühe hilft nicht nur dem Wasser- und Mineralhaushalt des Körpers und stillt den Hunger nach Deftigem, sie ist auch enorm vielseitig kombinierbar. Man kann sie wie die klassische Hochzeitssuppe mit Klößchen, Eierstich und Spargel anreichern, sie ist aber auch mit Hühnchenfleisch und Karotten oder mit Grießklößen ein sättigender Genuss. Besonders würzig wird sie in ihrer asiatischen Form als Pho oder Ramen mit Nudeln, Gemüse und salziger Misopaste oder Sojasoße.