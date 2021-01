Reparatur am Feldberg-Sender : Hessen wird kurzzeitig zum „Tal der Ahnungslosen“

Der ungewohnt starke Schneefall auf dem Großen Feldberg hat offenbar Spuren hinterlassen. Am Freitag werden einige Radio- und Fernsehprogramme in Hessen wegen dringend nötiger Reparaturarbeiten zumindest für einen Großteil der Zuschauer und Hörer für fast zwei Stunden nicht zu empfangen sein. „Wegen dringender Reparaturarbeiten am Sender Großer Feldberg kann es am Freitag zwischen 13 Uhr und 14.45 Uhr in Teilen Hessens zu Störungen beim Empfang von UKW- und DVB-T2-Programmen kommen“, hat der Hessische Rundfunk (HR) mitgeteilt.

Betroffen sind demnach unter anderem die Radio-wellen hr1 (94,4 MHz), hr2 (96,7 MHz), hr3 (89,3 MHz), hr4 (102,5 MHz) sowie die TV-Programme von ARD und ZDF, außerdem einige Privatsender. Unter der großen Schnee- und Eislast der vergangenen Wochen ist ein Stück einer Antenne der Deutschen Flugsicherung (DFS) abgebrochen und muss nun gesichert werden. Aus Sicherheitsgründen werden deshalb auch die benachbarten Sendeanlagen des HR heruntergefahren, wodurch Hessen kurzzeitig zum „Tal der Ahnungslosen“ wird. Abhilfe verschafft den Menschen dann der Internetauftritt des HR - oder selbstredend auch die F.A.Z.