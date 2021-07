Hessische Landesregierung : Schwarz-grünes Pfeifen im Walde

Ministerpräsident Volker Bouffier und sein Stellvertreter Tarek Al-Wazir gehen Seite an Seite in die zweite Halbzeit ihrer Legislaturperiode. Bild: dpa

Als der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und sein Stellvertreter Tarek Al-Wazir (Die Grünen) aus der herrschaftlichen Dienstvilla der Landesregierung treten, wirken sie so, als wollten sie die Huldigungen ihrer Untertanen entgegennehmen. Doch der majestätisch wirkende Auftritt ist für die Fotografen gedacht. Langsamen Schrittes steigen die Politiker die flachen Stufen der Terrasse herunter, um sich in den Park zu begeben. Scheinbar in ein ernstes Gespräch über höchst bedeutsame Themen vertieft und nur gelegentlich verstohlen nach den Kameras schauend, nähern die beiden sich einem Schriftzug, der aus großen dreidimensionalen Lettern besteht. „Hessen“ steht dort in Weiß auf dem grünen Rasen. Dahinter positionieren die Protagonisten sich mit Broschüren, auf deren Cover der relativ bescheidene Anlass des aufwendigen Spektakels genannt ist: „Halbzeit“.

Ewald Hetrodt Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung in Wiesbaden. Folgen Ich folge

Ungefähr zweieinhalb Jahre nach dem Beginn der laufenden fünfjährigen Wahlperiode haben Regierung und Opposition Zwischenbilanz gezogen. Weil sie darin übereinstimmen, dass die Pandemie die alles andere überragende Herausforderung dieser Zeit sei, haben sie vergessen, dass das schwarz-grüne Bündnis seine Arbeit schon mehr als ein Jahr vor dem Ausbruch des Virus aufnahm. Es legte einen schwachen Start hin.

Erkennbare Abnutzung

Überfordert zeigte sich beispielsweise Umweltministerin Priska Hinz (Die Grünen), als Wurstwaren eines nordhessischen Produzenten mit Erkrankungen und drei Todesfällen in Verbindung gebracht wurden. Acht Tage lang blieb im August 2019 im hessischen Umweltministerium eine Mail unbeachtet liegen, in der das Bundesamt für Verbraucherschutz eine dringende Warnung aussprach.

Innenminister Peter Beuth ist im Schatten der Pandemie (CDU) durch Skandale in der Polizei in Bedrängnis geraten. Wie ihn das schwächt, erkennt man daran, dass Bouffier inzwischen schon mehrfach versicherte, der Minister werde im Amt bleiben.

Angesichts solcher Vorkommnisse erstaunt die fröhliche Stimmung, die der Ministerpräsident und sein Stellvertreter zu verbreiten suchen. So erklärte der CDU-Vorsitzende den Journalisten mit gespieltem Bedauern bei Kaffee und Kuchen, dass die schwarz-grüne Koalition ihnen leider keine Gelegenheit für negative Schlagzeilen bieten könne.

Das mag in der ersten Wahlperiode des schwarz-grünen Bündnisses noch eine vertretbare Sichtweise gewesen sein, hat aber mit der gegenwärtigen Realität nichts mehr zu tun. Das Bündnis hat sich erkennbar abgenutzt. Zu dramatischen aktuellen Problemen wie dem Kollaps der Autobahnbrücke über dem Wiesbadener Salzbachtal kommt ein grundlegender Konflikt in der Corona-Politik hinzu.

Bouffier hat als Freiberufler auch die Interessen der Unternehmen im Blick und will die durch den notwendigen Infektionsschutz bedingten Einschränkungen so gering wie möglich halten. Die Grünen hingegen profilieren sich gegenüber ihrer eher wirtschaftsfernen Anhängerschaft gern als Gegner von Lockerungen. So schlug sich ihr Fraktionschef Mathias Wagner in der Debatte über die Bundesnotbremse auf die Seite der Kanzlerin Angela Merkel (CDU), um sich gegen Bouffier in Stellung zu bringen.