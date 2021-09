Opfer sexuellen Missbrauchs : Entwürdigende Empathielosigkeit

Aktualisiert am

Für Carmen Erlenbach scheint das Jahr 1971 niemals enden zu wollen. Die 61 Jahre alte Frau sitzt in einem Sessel in ihrem Haus in Raunheim südwestlich von Frankfurt. Die Haare kurz, sie wachsen nach einer Chemotherapie wieder nach. Aber das ist nur eines ihrer beiden Themen, die zurzeit ihren Alltag bestimmen: Als sie ein Kind war, wurde sie missbraucht. Von einem evangelischen Küster. „Das hat mein Leben schwierig gemacht“, sagt sie rund 50 Jahre nach der Tat.

Ihr fällt das Sprechen schwer. Gerade in solchen Momenten der Erinnerung stottert sie, eine Folge des traumatischen Ereignisses. Für alle Fälle sitzt ihr Mann dabei, ein Journalist, der auch für die F.A.Z. schreibt. Er findet die Worte, wenn sie ihr fehlen. Die Worte fehlen ihr häufig, denn seit mehr als zehn Jahren kämpft die Frau um Anerkennung und eine Opferentschädigung. Es ist ein Leidensweg zwischen Ablehnungsbescheiden, gutem Willen, aber wortreichen Abmoderationen durch Kirche und Amt, unverschämtem Behördendeutsch und Versuchen, das Vertrauen wiederherzustellen. Ihre Geschichte ist kein Einzelfall.