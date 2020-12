Glänzender Monolith im Feld : Mysteriöse Säule nahe Sulzbach

Sicher, von Piatra Neamt in Rumänien oder dem Städtchen Atascadero in Kalifornien haben viele bis vor kurzem noch nie etwas gehört. Und eine vor allem für Schafe interessante Gegend in der Wüste von Utah hat noch nicht einmal einen richtigen Namen. Seit aber an diesen Orten ein glänzender Monolith zu sehen ist, fanden sie weltweit Beachtung. Warum also sollte nicht auch Sulzbach von Außerirdischen heimgesucht worden sein? Obwohl man die Gemeinde durchaus kennen könnte, weil sich dort das älteste Einkaufszentrum Deutschlands befindet. Auf einem Feld ganz in der Nähe des Main-Taunus-Zentrums sind Spaziergänger am Samstag auf eine weitere glänzende Säule gestoßen.

Bernhard Biener Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung für den Hochtaunuskreis. F.A.Z.

Wie die Vorbilder in Amerika und Rumänien mehr als drei Meter hoch, bestätigt der Sprecher der Gemeinde, Holger Klink. Er muss derzeit häufiger am Telefon Auskunft geben. Im Unterschied zu seinen Verwandten ist der hessische Monolith inzwischen nicht spurlos verschwunden, sondern nur umgefallen. Die Konstruktion, nach Worten Klinks von hölzernen Dreiecken im Innern zusammengehalten, klingt weniger nach extraterrestrischer Technologie denn nach Baumarkt.

Der Landwirt, dem das Feld gehöre, habe mit der Sache nichts zu tun. Es handele sich auch nicht um eine eigenwillige Form des Stadtmarketings. „Wir werden die Sache beobachten“, sagt der Sprecher. Nicht um zu schauen, ob sich außerirdisches Leben regt. Sondern ob die Gemeinde für die Entsorgung aufkommen muss.