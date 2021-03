Experimente von Psychologen : Wie man Mitarbeiter dazu bringt, sich an Regeln zu halten

Was bringt Beschäftigte von Unternehmen dazu, gegen Regeln zu verstoßen? Mit dieser Frage befassen sich Forscher der Uni Gießen. Zusammen mit Kollegen aus Bochum, Potsdam und aus Kanada haben sie in experimentellen Studien untersucht, unter welchen Umständen sich Menschen über Vorschriften hinwegsetzten. An den Versuchen nahmen insgesamt 265 Probanden teil. Sie bekamen Aufgaben gestellt, bei denen sie selbst entscheiden konnten, ob sie sich an bestimmte Vorgaben halten.

Sascha Zoske Blattmacher in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Schon im vergangenen Jahr kamen die Wissenschaftler zu der paradox anmutenden Erkenntnis, dass Mitarbeiter Regeln häufiger brechen, wenn sie kontrolliert werden. Die Wissenschaftler erklärten das damit, dass bei fehlender Überprüfung vor allem ethische Erwägungen das Handeln bestimmen. Wird dagegen kontrolliert, wird der Nutzen eines Vergehens gegen das Risiko abgewogen, erwischt zu werden.

In einer zweiten Studie hat das Team um die Wirtschaftswissenschaftlerin Corinna Ewelt-Knauer nun Hinweise gefunden, dass Änderungen in der Art der Kontrollen das Fehlverhalten deutlich reduzieren können. Demnach fiel es Versuchsteilnehmern dann besonders schwer, Regeln zu verletzen, wenn sie persönlichen Kontakt zum Kontrolleur hatten. Die Forscher folgern daraus, dass der Anteil von Fernkontrollen – etwa zur Buchprüfung – nach der Pandemie wieder reduziert werden sollte.

Link zur Publikation