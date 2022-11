Aktualisiert am

AWO-Affäre in Wiesbaden : „Kleines Lügenpaket“ und ein Arbeitsverhältnis zum Schein

Im Prozess wegen Beihilfe und Anstiftung zur Untreue gegen den früheren CDU-Stadtverordneten Wolfgang Gores und dessen Tochter haben die beiden Angeklagten energisch bestritten, sich gemeinsam mit der früheren AWO-Geschäftsführerin Hannelore Richter auf ein Scheinarbeitsverhältnis für die Tochter verständigt zu haben. Laut Anklage hatte Gores seine Verbindungen zu Richter genutzt, um der Tochter über eine Teilzeit-Anstellung das berufsbegleitende Studium „Soziale Arbeit“ an der Hochschule Rhein-Main zu ermöglichen. Ohne für die AWO zu arbeiten, strich die weiter in Berlin wohnende Tochter laut Anklage zwischen Februar 2017 und Ende 2019 netto 53 .000 Euro ein. Der „Arbeitgeberschaden“ für die AWO beläuft sich laut Staatsanwaltschaft auf 105 .000 Euro.

Der pensionierte Kriminalbeamte Gores sagte, er habe sich „sein Leben lang gesetzeskonform verhalten“. Er habe seine Tochter in einer Phase beruflicher Neuorientierung mit seinen Kontakten unterstützen wollen, sei aber nicht mit den arbeitsvertraglichen Details befasst gewesen. Ein Scheinarbeitsverhältnis sei nie beabsichtigt gewesen. Seiner Tochter, einer studierten Ethnologin, war der gewünschte Berufseinstieg nie gelungen. Sie arbeitete auf einem Freiburger Ökobauernhof und zuletzt in Vollzeit für 2000 Euro in einer Berliner Biobäckerei, als sie „zufällig“ auf den berufsbegleitenden Studiengang zur Sozialarbeiterin gestoßen sei. Ihr Vater habe dann die Verbindung zu Richter hergestellt.

„Kleines Paket der Lüge“

Im Zuge der Beweisaufnahme wurde öffentlich, dass Richter der jungen Frau frei erfundene Zeugnisse über angeblich seit 2007 geleistete Arbeit für AWO-Einrichtungen ausgestellt hat, damit diese überhaupt die Zulassungsvoraussetzungen für die Hochschule erfüllte. Die Angeklagte sprach von einer „Beschönigung“ ihres Lebenslaufs und einem „kleinen Paket der Lüge“ für die Uni. Das sei ihr unangenehm gewesen, doch habe sie das Gefühl gehabt, für die Flüchtlingsbetreuung der AWO von Nutzen sein zu können. Die AWO teilte ihr aber trotz Bezahlung von zunächst fast 2500 Euro brutto im Monat auch auf Nachfragen keinen Arbeitsplatz zu, weder in Frankfurt noch in Wiesbaden.

Nachdem der im Herbst 2019 in den AWO-Kreisvorstand gewählte Gores nach wenigen Wochen im Zuge der Aufdeckung der AWO-Affären sein Mandat wieder aufgegeben hatte, äußerte sich Richter gegenüber einer Vertrauten verärgert, da Gores „zwei Jahre seine Tochter bei uns abgestellt hat“. Der Angeklagte nannte dieses von Amtsrichter Fabian Schicke in das Verfahren eingeführte Zitat unanständig und nicht erklärbar. Zum Studienabschluss der Tochter kam es nicht, nachdem ein verpflichtendes Praktikum über 800 Stunden im AWO-Frauenhaus gescheitert war.

Für Gores-Anwalt Bernhard Lorenz steht fest, dass es keine Vereinbarung für ein Scheinarbeitsverhältnis gab. Ob gearbeitet wurde oder nicht, sei „irrelevant“. Für den nächsten Verhandlungstag ist Hannelore Richter geladen.