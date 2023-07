Kein Vergessen: Am Fundort des getöteten Mädchens in Hessen erinnern eine Kerze und eine Tafel an die 14-Jährige. Bild: dpa

Sie will sich nicht anmerken lassen, wie viel Kraft sie das kostet. Auf dem kurzen Weg von der Tür zum Zeugentisch im Großen Sitzungssaal des Gießener Landgerichts wendet sie den Blick nicht nach links, wo Jan P. wie erstarrt sitzt. Der Dreißigjährige ist angeklagt, vor einem Jahr ihre Tochter aus deren Heimatort im badischen Gottenheim in seine mittelhessische Heimat verschleppt zu haben. Dort, so heißt es in der Anklage, habe er sie ermordet, nachdem er versuchte, sie zu vergewaltigen. Das Sexualdelikt bestreitet P. Er hat seiner Darstellung nach die Vierzehnjährige in einem Streit erwürgt. Die Leiche versenkte er, wie er zugab, im Teufelssee nahe Echzell in der Wetterau.

Helmut Schwan Freier Autor in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Die Mutter des Mädchens schaut an diesem Mittwochmorgen nur die Vorsitzende Richterin an, die ihr anbietet, eine Pause zu machen, „wann immer Sie eine brauchen“. Doch die Vierundfünfzigjährige wird keine brauchen. Nur am Anfang stockt ihr die Stimme, sie wischt sich die Tränen ab. Dann bleibt sie eine Stunde lang konzentriert, antwortet, den Rücken stets gerade, klar und ohne Umschweife auf die Fragen des Gerichts und der Staatsanwaltschaft.

Ayleen A. zog sich zunehmend zurück

Der respekteinflößende Auftritt der Frau, die zwar Nebenklägerin ist, aber bisher nicht in der Hauptverhandlung war, hat am sechsten Prozesstag zugleich deutlich gemacht, welche Katastrophe der Tod der Vierzehnjährigen für die Familie bedeutet. Im Gerichtssaal ist die Ohnmacht spürbar geworden, die ein solches Verbrechen auslöst. Die Mutter berichtet davon, wie sich ihre Tochter in den Wochen zuvor verändert hatte. Sie sei schon immer schüchtern gewesen, schließlich habe sie allein das Haus kaum noch verlassen wollen. Von etwa Mai an habe sie sich noch mehr zurückgezogen. Alle Fragen, ob es dafür einen Grund gebe, etwa in der Schule oder im Freundeskreis, habe Ayleen verneint. Nach dem Ergebnis der staatsanwaltlichen Ermittlungen hatte P. Ende April 2022 Kontakt mit ihr aufgenommen und sie in den folgenden Wochen mit Nachrichten sexuellen Inhalts geradezu bombardiert.

Sie sei sich bewusst gewesen, dass das Mädchen viel im Internet unterwegs gewesen sei, sagt die Mutter, „auf Tiktok und Instagram, dachte ich“. Das Netzwerk, auf dem die Vierzehnjährige Jan P. begegnete, war Snapchat. Die Plattform ist beliebt bei Männern, die auf der Suche nach „Sugar Babys“ sind. Nur einmal habe Ayleen von einer solchen Bekanntschaft berichtet, von einem Mann, mit dem sie sich über die sozialen Medien angefreundet habe und der sie besuchen wolle. Das habe sie ihrer Tochter untersagt und sie darauf hingewiesen, dass man vielen nicht trauen könne, die sich auf diesem Weg an junge Mädchen heran machten. „Ich hatte das Gefühl, sie nimmt meine Warnung nicht ernst.“ Wie viele Eltern von Jugendlichen steckte sie wohl in dem Dilemma zwischen der Sorge um das Kind und dem Gefühl, es nicht zu sehr kontrollieren zu wollen.

Nur einmal erhebt sie ihre Stimme

Am Tattag, dem 21. Juli 2022, war Ayleen nach der Erinnerung ihrer Mutter schon mittags bedrückt. Sie habe von einem Pfannkuchenteig erzählt, der ihr missraten sei. Tatsächlich hatte sie schon die ersten Nachrichten von P. erhalten, der sein Kommen ankündigte und darauf bestand, dass sie ihn treffe und mitkomme. Er hatte in den unzähligen Chats dafür eine Summe zwischen 700 und 900 Euro in Aussicht gestellt. Ayleen, so schrieb sie einem Vertrauten, hatte gehofft, an das Geld zu kommen, ohne sich mit ihm einlassen zu müssen. Wie die rekonstruierten Chats weiter belegen, steigerte P. den Druck und drohte schließlich, Ayleens Vater von den Nacktbildern zu erzählen, die sie verschickt habe.

Nur einmal erhebt Ayleens Mutter im Gericht ihre Stimme. Es sei eine „pure Erfindung“ und eine „Unverschämtheit“ wenn der Angeklagte behaupte, ihr Vater habe Ayleen geschlagen und sie habe ihm Geld geklaut. Das eigene Verhältnis zu ihrer Tochter beschreibt sie als gut, Ayleen habe gewusst, sie könne über alles mit ihr reden. Einmal habe sie ihr einen Sticker mit dem Auftrag „Coolste Mama“ aus der Schule mitgebracht.

Mehr zum Thema 1/

Am 21. Juli wollte die Mutter mit Ayleen und einem Bruder nachmittags Schuhe einkaufen. Ihre Tochter musste angeblich nur noch schnell einen Pullover zu einem Freund ein paar Straßen weiter bringen. „Ich habe sie zum letzten Mal gegen 16:20 Uhr gesehen“, sagt die Zeugin unter Tränen. Da war das Mädchen den Ermittlungen zufolge gerade ins Auto von Jan P. gestiegen. Ans Telefon ging Ayleen nicht mehr. Ihre Antworten auf die Fragen in den Chat, wo sie bleibe, seien seltsam gewesen, hätten im Stil gar nicht zu ihr gepasst. Die Mutter und ihr Bruder hatten inzwischen versucht, das Mädchen zu finden – vergeblich, niemand hatte sie gesehen.

Im Nachhinein entdeckten Spezialisten auf dem Handy des Mädchens eine Nachricht: „Mama, mach Dir keine Sorgen, ich bin morgen wieder da“, schreibt Ayleen um 22.28 Uhr. Die Botschaft kam nicht an. Auf dem Konto des Mädchens war kein Guthaben mehr.