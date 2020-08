Nötigung und Missbrauch : „Sie wollte einfach, dass es aufhört“

Aktualisiert am

Das Landgericht Frankfurt hat am Freitag einen Dreiundfünfzigjährigen aus Bad Homburg wegen sexueller Nötigung und sexuellen Missbrauchs seiner zwei Stieftöchter zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren verurteilt. Der Angeklagte ist erst seit wenigen Tagen in Untersuchungshaft und muss nun dort bleiben, obwohl das Urteil nicht rechtskräftig ist – die Richter befürchten, dass er sich angesichts des Urteils in das südostasiatische Heimatland seiner Lebensgefährtin absetzen könnte.

Der Mann nahm die Urteilsverkündung am Freitag äußerlich ruhig zur Kenntnis. Er hatte die Vorwürfe stets bestritten und seine Stieftöchter mehrfach der Lüge bezichtigt. Rache und der Wunsch, ihm eins auszuwischen, steckten hinter den Anschuldigungen, behauptete er. Eins der Mädchen sei dafür bekannt, dass sie sich Lügen ausdenke und ihre Eltern damit zu verklagen versuche. Erst in seinem letzten Wort nach den Plädoyers sagte er „plötzlich überraschend“ den Satz, so die Vorsitzende Richterin, dass es ihm leidtue und nicht hätte passieren dürfen.

Beginn in Pubertät

Das Gericht sah indes keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass die Mädchen, inzwischen junge Frauen, Falschaussagen gemacht hätten. Ihre Angaben seien detailliert und glaubhaft gewesen. Es sei offensichtlich, wie schwer die Taten sie belasteten. Trotzdem hätten sie auch entlastende Details genannt und Erinnerungslücken zugegeben. Für beide sei der Stiefvater die wichtigste Bezugsperson gewesen, die kochte, sich kümmerte und bei den Hausaufgaben half. Anders als die Mutter, die sich kaum engagiert und viel Hilfe von den Mädchen im Haushalt oder bei der Betreuung der jeweils jüngeren Schwestern gefordert habe. Beide Mädchen, so hatten es auch mehrere Zeugen berichtet, liebten den Stiefvater trotz allem und hatten Schwierigkeiten damit, Belastendes über ihn zu sagen.

Als die Ältere sich kurz vor ihrem 18. Geburtstag vom Jugendamt in Obhut nehmen ließ, nannte sie dort nicht den wahren Grund dafür. Die zweite Stieftochter erstattete dem Gericht zufolge erst ein Jahr nach ihrer Inobhutnahme Anzeige gegen den Stiefvater – und das nur, weil sie sich um die noch jüngere Schwester sorgte, die weiterhin bei den Eltern lebte.

Der Missbrauch hatte dem Urteil zufolge begonnen, als die Mädchen jeweils in die Pubertät kamen. Anfangs habe der Stiefvater ihnen Pornos vorgeführt, mit einer Tochter sei er auf den Straßenstrich gefahren, um ihr Prostituierte zu zeigen. Dies habe sich gesteigert, indem er ihre Brüste anfasste, anzügliche Bemerkungen machte und sie schließlich zum Geschlechtsverkehr aufforderte.

Während es dem älteren Mädchen gelang, sich rechtzeitig zum Jugendamt zu retten, musste die andere Stieftochter mit 15 und 16 sexuelle Handlungen und ungewollten Geschlechtsverkehr über sich ergehen lassen. Der Angeklagte erklärte ihr, dies bringe einen Hormonschub und bessere Konzentration, wodurch ihre Schulnoten besser würden. Aus Angst, das Familienleben zu zerstören und alle zu verlieren, fügte sich das Mädchen.

Auf einer Klassenfahrt vertraute sie sich schließlich Freundinnen an, dann der Schulsozialarbeiterin und dem Jugendamt. Ihr Ziel, sagte die Vorsitzende Richterin in der Urteilsbegründung, sei nie gewesen, den Stiefvater strafrechtlich zu belangen. „Sie wollte einfach, dass es aufhört.“