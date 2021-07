Prozess um „Ikea-Leiche“ : Lebenslange Haft für eine Sadistin

FAZ Plus Artikel: Prozess um „Ikea-Leiche“ : Von Manipulation zu Misshandlung

Der Prozess um die in Frankfurt gefundene „Ikea-Leiche“ wirft ein Schlaglicht auf die Verhältnisse in der Wohngemeinschaft, in der das Opfer mit der mutmaßlichen Täterin zusammenlebte. Das Urteil wird am Freitag gesprochen.