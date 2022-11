Anschlag an TU Darmstadt : Stimmen im Kopf, Gift im Kaffeewasser

Was der Richter vorliest, gibt einen tiefen Einblick in die Gedankenwelt der Frau, die gebeugt, eingepackt in einen Anorak, auf der Anklagebank des historischen Gerichtssaals sitzt. Das Landgericht Darmstadt hat über die heute 33 Jahre alte Deutsche wegen eines Giftanschlags in der Technischen Universität Darmstadt im vergangenen Jahr zu entscheiden. Nicht lange davor, im Juli 2021, hatte sie an die Generalstaatsanwaltschaft in Koblenz geschrieben und sich über vermeintliche Peiniger beklagt, die ihr nachstellten, sie verletzten und se­xuell belästigten.

Diese Stalker hätten ihr Smartphone und ihren Computer gehackt und so ma­nipuliert, dass sie bei Suchen im Internet andere Ergebnisse erhalte. Die Stalker verfügten über ein „Patent“ für technische Apparate, mit denen sie immer wieder Stimmen im Kopf der Frau erzeugten. Die Vorwürfe werden wieder und wieder formuliert, ständig taucht der Begriff „Pa­tent“ auf, zu dem die Stalker Zugang hätten. Gemeint sind die Apparate, mit denen die Verfolger auch Krankheitssymptome hervorrufen könnten.

Das alles liest der Vorsitzende Richter Volker Wagner geduldig aus den Prozessakten vor, bis er innehält und Mitgefühl zeigt für die Frau, die sich dermaßen verfolgt und gequält fühlte. Mit solchen Ge­danken könne man nicht leben, sagt der erfahrene Richter: „Das verkraftet doch kein Mensch.“ Paulina P. hat es auch nicht mehr ausgehalten, wenn alles so passiert ist, wie Staatsanwaltschaft und Po­lizei es ermittelt haben. Zuerst hatte sie noch versucht, bei Behörden Hilfe zu erhalten, etwa mit dem Schreiben an die Generalstaatsanwaltschaft, allerdings oh­ne Erfolg. Schließlich beschloss sie, „ihr Schicksal in die Hand zu nehmen“, wie es Staatsanwalt Ansgar Martinsohn ausdrückt. Das bedeutete, dass die Frau versuchte, die vermeintlichen Stalker zu töten, wie der Ankläger weiter ausführt.

Gemisch von gefährlichen Chemikalien aus dem Labor

Deshalb habe sie in einer Nacht im Au­gust des vergangenen Jahres das Gebäude L2/01 auf dem Campus Lichtwiese der Technischen Universität betreten. Zu­nächst habe sie in einem Labor nach giftigen Chemikalien gesucht, erkennbar an den Warnhinweisen auf den Behältern. Dann habe sie aus mehreren Stoffen, da­runter das Lösungsmittel Aceton, ein Ge­misch angerührt. Damit sei die Frau, selbst Studentin der Hochschule, schließlich in zwei Teeküchen und einen Pausenraum gegangen und habe die giftige Lö­sung auf einen Wasserbehälter mit Kaffeewasser, mehrere Milchtüten und ein Honigglas verteilt. Dies habe zweieinhalb Stunden gedauert, danach habe die Frau das Gebäude am frühen Morgen verlassen. Der Staatsanwalt sieht die Tat als versuchten Mord an. Allerdings hat das Ge­richt nicht über eine Strafe für die Frau zu befinden, sondern muss entscheiden, ob sie in einer psychiatrischen Klinik untergebracht wird.

Sieben Mitarbeiter der Hochschule machten sich Kaffee oder Tee, gaben Milch oder Honig hinein, wie Martinsohn ausführt. Einige von ihnen sprechen als Zeugen im Gericht über ihre Erinnerung an den Montagmorgen, erzählen, die Ge­tränke hätten nach Klebstoff gestunken oder bitter geschmeckt. Die meisten nahmen nur wenige Schlucke, dennoch zeigten sich Anzeichen einer Vergiftung wie kalte und blau angelaufene Finger. Ein Wissenschaftler nahm an, der bittere Ge­schmack rühre von einer besonders kräftigen Kaffeesorte her, trank seine Tasse halb aus und geriet in Lebensgefahr, wie der Staatsanwalt berichtet. Unter den Mit­arbeitern glaubte man zunächst an ein Versehen, etwa einen Fehler beim Entkalken der Kaffeemaschine, wie ein 34 Jahre alter Ingenieur sagt. Keiner habe daran gedacht, die Universität könnte Ziel eines Anschlags werden. Schließlich erforsche man dort keramische Bauteile und mache keine Tierversuche.