Aktualisiert am

Prozessauftakt in Gießen: Der Angeklagte schützt sein Gesicht vor den Fotografen. Bild: dpa

Im Saal 207 des Gießener Landgerichts wird es am Dienstagmorgen kurz still, dann beginnen die Kameramotoren hektisch zu arbeiten. Jan P. wird von zwei Wachtmeistern hereingeführt. Er hält sich einen blauen Aktenordner vor das Gesicht, er weiß, was Fotos im Internet bewirken können. Das Landgericht bekommt schließlich einen scheu blickenden Mann mit Bart zu sehen. Seine Stimme klingt fast kindlich bei den wenigen Worten, die er zu Wohnort und Geburtsdatum sagt. Dann hört er mit gesenktem Kopf zu. Ihm wird ein mons­tröses Verbrechen vorgeworfen: P. ist unter anderem der Entziehung Minderjähriger, der versuchten Vergewaltigung mit Todesfolge, wegen Mordes zur Befriedigung des Geschlechtstriebs oder zur Verdeckung einer Straftat angeklagt.

Der 30 Jahre alte Mann soll im Frühjahr 2022 das Vertrauen des Mädchens Ayleen aus dem badischen Gottenheim im Internet gewonnen und wochenlang vorbereitet haben, seine sexuellen Phantasien auszuleben. Den sehr aufwendigen Ermittlungen zufolge fuhr er, der nie einen Führerschein besaß, im Juli mit seinem Auto vom Heimatort Waldsolms im Lahn-Dill-Kreis durch die halbe Republik nach Südbaden und wieder zurück.