Die Anwältin der Nebenklägerin stellt ihre Tasche ab. „Na, das ist ja ein super Saal für einen Vergewaltigungsprozess“, sagt sie. Der Prozess am Landgericht Darmstadt gegen einen Mitarbeiter des Offenbacher Ketteler-Krankenhauses ist am Dienstag in einen kleinen Saal verlegt worden. Der Angeklagte und die Frau, deren Lage er aufs Schlimmste ausgenutzt haben soll, sitzen sich näher als sonst gegenüber. Auch ein Besprechungsraum für die Richter fehlt. Plädoyers halten Staatsanwaltschaft und Verteidigung deshalb erst am Montag. Der Richter will dann auch das Urteil verkünden in diesem Fall, der für die Nebenklägerin ein wahr gewordener Albtraum sein muss.

Der 42 Jahre alte Tuncay Y. steht vor Gericht, weil er eine 23 Jahre alte Patientin des Ketteler-Krankenhauses im Juni 2021 unmittelbar nach deren Tumoroperation mehrmals vergewaltigt haben soll. Er soll sie laut Staatsanwaltschaft mehrmals zum Oralverkehr gezwungen, gewürgt und geschlagen haben. Y. war dafür zuständig, Patienten zwischen Operationssaal und Krankenzimmer hin- und herzufahren. Der Angeklagte hatte die Vorwürfe an einem früheren Prozesstag zunächst abgestritten. Dann hatte er den aus seiner Sicht einvernehmlichen Oralsex jedoch zugegeben und auch gestanden, seine Finger in sie eingeführt zu haben.

Das Opfer gefragt, ob sie gerne „Doktorspiele“ spiele

An diesem Tag sind drei Polizistinnen als Zeuginnen geladen, die die Frau kurz nach der Tat zum Geschehen befragt und vernommen haben. Laut den weitgehend übereinstimmenden Aussagen der Beamtinnen haben sich der Angeklagte und die Patientin bei deren Voruntersuchungen für die Tumoroperation im Krankenhaus kennengelernt. Er habe sie „Prinzessin“ oder „Sonnenschein“ genannt und angekündigt, sie nach der Operation besuchen zu wollen, was er dann auch getan habe.

Zunächst, berichtet eine der Polizistinnen aus der offiziellen Vernehmung der Frau, hätten sie sich normal unterhalten, später habe er sie gefragt, ob sie gerne „Doktorspiele“ spiele. Er habe dann begonnen, ihre Füße ziemlich fest zu massieren, was ihr ziemlich wehgetan habe. Die Massage soll der Mann die Beine entlang fortgesetzt haben bis zum Intimbereich der Frau. Er habe seine Finger in sie eingeführt, sie oral vergewaltigt, mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen und sie immer wieder zwischenzeitlich gewürgt, sodass sie das Gefühl gehabt habe, ohnmächtig zu werden. Auch an der wegen des Tumors operierten Brust soll er sie berührt haben, obwohl sie geäußert habe, das ihr das wehtue. Sie habe immer wieder gesagt „es reicht jetzt“ und es irgendwann aus Angst und wegen seiner körperlichen Überlegenheit „über sich ergehen lassen“.

Eine andere Beamtin berichtet, die Frau habe in der Befragung nach der Tat „sehr verstört“ gewirkt und „nicht den Eindruck gemacht, als würde sie uns anlügen oder uns was vorspielen“. Am Hals und an den Oberschenkeln habe die Frau nach der Tat Rötungen und Hämatome gehabt, wie Aufnahmen zeigen. An diesem Tag ist auch eine Gutachterin geladen, die bestätigt, dass sie Spermaspuren des Angeklagten am Hals der Frau feststellen konnte.

Der HR hatte berichtet, das Ketteler-Krankenhaus habe den Mann nach dem Vorfall fristlos entlassen und den „Hol- und Bringservice“ von Patienten eingestellt, für den Y. als ungelernte Kraft gearbeitet habe. Das Pflegepersonal übernehme die Aufgabe nun. Auf Nachfrage war das Krankenhaus am Dienstag zunächst nicht zu erreichen.