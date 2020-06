Bluttat nahe Hofheim : Tödlicher Schuss auf dem Reiterhof

Es ist ein mühsamer erster Tag der Beweisaufnahme. Bild nach Bild läuft über die Leinwände im Gerichtssaal. Auf Luftansichten des Reiterhofs folgen Fotos des Geländes aus jedem erdenklichen Winkel. Der Wege, des Zugangs zur Koppel, des Gebüsches ringsherum. Dann kommen Nahaufnahmen der Stelle, an der die junge Frau, 22 Jahre alt, am 20. August 2019 gefunden wurde. So stark aus dem Kopf blutend, dass die Reanimationsversuche der Rettungskräfte nichts mehr halfen.

Ihre Familie sitzt im Saal, als das Landgericht jene Bilder zeigt. Mutter, Vater und Bruder haben sich als Nebenkläger der Frankfurter Staatsanwaltschaft angeschlossen, und sie wollen selbst dabei sein. Jedes Wort, das seit der Anklageverlesung am Vortag gesprochen worden ist, haben sie aufmerksam verfolgt. Und auch jetzt sehen sie sich jedes Bild an, das den Tatort zeigt. Nur eine Sache tun sie sich nicht an. Als die Verfahrensbeteiligten zu den Bildern der toten jungen Frau kommen, die Bildschirme für die Öffentlichkeit abstellen und sich vor ihren Laptops versammeln, bleibt die Familie sitzen.

Leere Flaschen und Müll

Der Angeklagte auf der anderen Seite des Gerichtssaals ist hinter seiner Atemschutzmaske kaum zu erkennen. Er ist mehr als 30 Jahre älter als die junge Frau, die über Jahre eine von Trennungen unterbrochene Beziehung mit ihm führte. Die Bilder der Ermittler aus seinem Auto, dem Wohnhaus nahe Wiesbaden – wo auch seine Kinder lebten – und aus Wohn- und Bauwagen auf einem gepachteten Grundstück in der Nähe zeigen pures Chaos.

Überall stapeln sich Werkzeuge, Kleidung, Papiere, leere Flaschen und Müll. Darunter ein Brief seiner Tochter, in dem sie ankündigt, zur Mutter abzuhauen. Wie die Lebensumstände des Angeklagten aussahen, ist an diesem Zeitpunkt des Verfahrens noch unklar. Der Sechsundfünfzigjährige will nichts dazu sagen. Wie er lebte und wie es kam, dass sich die junge Frau auf eine Beziehung mit ihm einließ, werden aber wohl Zeugen berichten.

Hunde fanden eine Geruchsspur des Mannes am Tatort

Aus Sicht der Staatsanwalt ist der Fall klar: Als sich die Zweiundzwanzigjährige einmal mehr von ihm trennte, diesmal endgültig, brachte er sie um. Weil keiner sie „haben“ dürfe, wenn er sie nicht „haben“ darf, so die Anklage, lauerte er ihr an der Koppel auf und schoss ihr in den Kopf. Den Ermittlern gegenüber hat der Angeklagte zu diesen Vorwürfen geschwiegen, aber sein Anwalt teilte der Öffentlichkeit kurz nach der Festnahme mit, dass er mit dem Mord nichts zu tun habe.

Bei dieser Version ist er offenbar auch in der Untersuchungshaft geblieben. Ein Kripo-Beamter erzählt am Mittwoch bei Gericht von einem überwachten Besuch der Schwägerin im Gefängnis, bei dem der Angeklagte über Akteninhalte gesprochen habe und der Schwägerin erklärte, dass er überhaupt kein Motiv habe. Die Trennung sei für ihn nicht problematisch gewesen. Vor allem, weil die junge Frau einen möglichen Neuanfang angedeutet habe.

Mehr zum Thema 1/

Belastend ist für den Mann allerdings, dass die Tatwaffe nach einem Hinweis seiner früheren Frau auf dem von ihm gepachteten Gelände nahe dem Wohnhaus gefunden wurde: in eine Mülltüte gewickelt unter Heuballen versteckt. Fingerabdrücke von ihm selbst sind nicht darauf, aber die seines Sohnes. Außerdem setzte die Polizei kurz nach der Tat und eine Woche später sogenannte Mantrailer-Hunde ein, die den Geruch von Menschen finden können. Die Hunde fanden eine Geruchsspur des Angeklagten, die vom Fundort der Leiche weg durch den Wald und in einem Bogen zur Landstraße führen – wobei der Geruch an der Landstraße am frischesten war. Der Prozess wird nächste Woche fortgesetzt.