Proteine untersucht : Wie sich die Sars-Viren voneinander unterscheiden

Aktualisiert am

Medikamente, die gegen das Sars-Virus helfen, wirken nicht unbedingt gegen den Erreger von Covid-19. Das vermuten Wissenschaftler der Universitäten Frankfurt, Marburg und Kent. Die Forscher haben analysiert, aus welchen Bausteinen sich die Proteine der Sars-Coronaviren 1 und 2 zusammensetzen, und ziehen daraus Rückschlüsse auf mögliche Behandlungsstrategien.

Sascha Zoske Blattmacher in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Der Verursacher der aktuellen Pandemie und das Virus, das 2002 für den Ausbruch der Lungenkrankheit Sars verantwortlich war, sind zu 80 Prozent biologisch identisch. Trotzdem unterscheiden sie sich hinsichtlich Infektiosität und Tödlichkeit deutlich. Die Sterberate bei Sars betrug nach Angaben der Forscher zehn Prozent, für Covid-19 beziffern sie den Anteil der tödlichen Verläufe auf zwei Prozent. Dafür sei Sars-CoV-2 ansteckender und könne auch von asymptomatischen Infizierten übertragen werden.

Die Wissenschaftler haben die Aminosäuresequenzen der Virusproteine miteinander verglichen und eine Reihe von Abweichungen festgestellt. Diese könnten Einfluss auf die Wirksamkeit von Medikamenten haben. Studienergebnisse, die am Sars-Virus gewonnen worden seien, ließen sich daher nicht unbedingt auf Sars-CoV-2 übertragen. Der Frankfurter Virologe Jindrich Cinatl sagte: „Seit Beginn der Covid-19-Pandemie war ich erstaunt darüber, dass sich zwei so ähnliche Viren so unterschiedlich verhalten. Nun beginnen wir, das zu verstehen.“

