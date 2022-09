„Kurschatten“-Weg : Glanz und Elend einer Kurstadt

Ein „Premium-Spazierweg“, das klingt nach einer gemütlichen Tour für den entspannten Sonntagnachmittag. Doch die neue, 6,7 Kilometer lange „Kurschatten“-Route ist der jüngste Spross der anspruchsvollen Wispertrail-Familie, und das zeigt unmittelbar hinter dem Bad Schwalbacher Golfhaus schon der erste von insgesamt drei schweißtreibenden Anstiegen. Wie kein anderer Wanderweg in der Region gibt der „Kurschatten“ einen tiefen Einblick in Glanz und Elend einer Stadt – des einst mondänen Kurortes Bad Schwalbach.

Oliver Bock Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung für den Rheingau-Taunus-Kreis und für Wiesbaden. Folgen Ich folge



Am Startpunkt im Kurpark liegt das Kurwesen nicht nur symbolisch in Trümmern: Das marode Moorpackungshaus, das in den frühen Siebzigerjahren gebaut worden war, wurde mit jahrelanger Verzögerung endlich abgerissen. Es war schon bei seiner Errichtung eine architektonische Gedankenlosigkeit in dem 400 Jahre alten Kurpark.

Unterhalt für Gebäude überfordert Stadtsäckel

Nun wird der Boden für den Bau von 30 Eigentumswohnungen bereitet. Dem gleichen Bauträger gehört die benachbarte, denkmalgeschützte Villa Helenenhof, die immerhin saniert werden soll, auch wenn über ihre künftige Nutzung noch nichts bekannt ist. Auf der anderen Seite der Abrissbaustelle steht das historische, 1905 gebaute Moorbadehaus, das ebenfalls schon viele Jahre ausgedient hat.

Hier waren einst die Badewannen mit dem heilsamen Moor der Bad Schwalbacher Moorgruben gefüllt worden. Etliche Gesundheitsreformen später sind die kläglichen Reste der Bad Schwalbacher Moortherapie in einer privaten Physiotherapiepraxis im ehemaligen Stahlbadehaus untergekommen. Nur wenige Schritte sind es vom Startpunkt des Wanderwegs bis zum Golfhaus.

Das zu Beginn des 20. Jahrhunderts erbaute, denkmalgeschützte Gebäude in idyllischer Lage ist in beklagenswertem Zustand. Wie so viele Gebäude überfordert sein Unterhalt den schmalen Stadtsäckel, was Bad Schwalbach aber lange Zeit nicht wahrhaben wollte. Inzwischen ist sich die Stadt ihrer begrenzten Möglichkeiten bewusst und hat anerkannt, dass der Sanierungsaufwand so hoch ist, dass an einem Verkauf vermutlich kein Weg vorbeiführt.

Wer am Golfhaus der Versuchung widersteht, eine Partie Minigolf auf den 18 wettbewerbstauglichen Bahnen zu spielen, und stattdessen dem Wanderwegsignet des „Kurschatten“ folgt, der taucht in den angenehm kühlen Mischwald ein. Schon auf diesen ersten Metern offenbart sich der mehrdeutige Titel des von vielen Bäumen gut beschatteten Wanderwegs: Auf der Kur liegt ein dunkler Schatten, und die Stadt hat alle Mühe, das ihr vom Land Hessen im Jahr 2004 zwangsweise übertragene Erbe eines hessischen „Staatsbades“ zu bewahren.

Verzeihliche Variante des Seitensprungs

Kurgästen begegnet der Wanderer auf diesem Weg nicht. „Morgens Fango, abends Tango“ ist kein Thema mehr. Viele der häufig schwerkranken Patienten verlassen die verbliebenen Kliniken kaum. Und der für den Weg namensgebende Kurschatten? Kurorte und Heilbäder sind ohne ihn eigentlich nicht denkbar. Schließlich fördert der Kuraufenthalt weit weg von zu Hause die Nähe zu Leidensgenossen – auch des anderen Geschlechts. Der Kurschatten gilt als die vielleicht am ehesten zu verzeihende Variante des – zeitlich vom Kuraufenthalt befristeten – Seitensprungs.

Das vor 20 Jahren eröffnete und unverändert sehenswerte Kur-, Stadt- und Apothekenmuseum von Bad Schwalbach hat dem Phänomen Kurschatten schon 2006 eine eigene Ausstellung gewidmet. „Das Bad und die Kur war allen gesund, denn schwanger waren Mutter und Tochter, die Magd und der Hund“, hieß es demnach im 16. Jahrhundert in den Kurorten. Etwa aus dieser Zeit stammt die vielsagende These: „Für unfruchtbare Frauen ist das Bad das Beste. Was das Bad nicht tut, das tun die Gäste.“