Dannenröder Forst : Eins mit dem Baum

Daniela Müller (Name von der Redaktion geändert) ist erschöpft. Seit 1. Oktober steht die 25 Jahre alte Polizistin bei der Räumung des Dannenröder Forsts für den Weiterbau der A 49 in Mittelhessen an vorderster Front. Müller gehört zu der Spezialeinheit der Hessischen Bereitschaftspolizei, die die gegen die Rodungen protestierenden Öko-Aktivisten mit Hubsteigern von den Bäumen holt. Zwölf-Stunden-Schichten an drei aufeinanderfolgenden Tagen wechseln sich mit drei freien Tagen ab. Sonntags ist Alarmbereitschaft. „Man fährt nach Hause, Wäsche waschen, ausschlafen – und schon geht’s weiter“, so schildert Müller ihren Alltag.

Klima- und Umweltschützer hatten vor mehr als einem Jahr den Dannenröder Forst besetzt, um die Rodungen für den Weiterbau der Autobahn mit Barrikaden und Baumhauscamps zu verhindern. Die Polizei wiederum hatte sicherzustellen, dass die Baumfällarbeiten dennoch möglichst zügig vonstattengehen konnten, und dafür zu sorgen, dass die Blockierer und deren Bauwerke entfernt wurden. Müller ist für die Dauer des Einsatzes rund um die A 49 in wechselnden Hotels und Pensionen in der Umgebung von Homberg/Ohm untergebracht. Die längste An- und Abfahrt dauerte eine Dreiviertelstunde. Einige Kollegen müssten aber auch jeden Tag zum Schlafen nach Frankfurt fahren, erzählt die Polizistin.